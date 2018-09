Decir que se equivocó sería una exageración. Pero pensar que está contento también sería discutible. Cristiano Ronaldo completó ayer sus primeros cinco partidos con la Juventus de Turín. Bueno, completó es un decir. El portugués se fue expulsado por primera vez en la Champions League. Sí, sí. Ese torneo donde ha demostrado ser el rey, goleador temporada a temporada y pieza clave para las últimas tres coronas conquistadas por el Real Madrid. Por esto, y aunque admito que es pronto para hacer un balance, no imagino a un Cristiano feliz cuando se va a dormir.

Repasemos cómo inició su andadura en el equipo de la Serie A de Italia, el cual pagó 100 millones de euros por él. Un paréntesis: hasta ahora no se sabe concretamente si el portugués se fue porque Florentino ya no lo quería y o él buscaba cambiar de ambiente.

Lo cierto es que se fue. Debutó contra el Chievo Verona. Pasaron tres minutos de ese partido y Khedira marcó el 1-0. Todo pintaba para que Cristiano se luzca en la siguiente acción de gol y empiece su historia en Italia. Cuando terminaron los 90’, Ronaldo se fue más frustrado que contento por el 3-2 final de su equipo. No anotó y casi no tuvo chances. Algo parecido sucedió contra la Lazio en la segunda fecha y ante el Parma en la tercera. ¿Cómo es que el tipo que anotó 450 goles en el Real Madrid se demora tres jornadas en marcar un tanto en la mejor escuadra de la Serie A? Lo más probable es que se trate de un tema táctico o una decisión del técnico. A diferencia de lo que pasaba en el equipo merengue, donde tenía libertad para moverse en ataque, en la Juve está estancado como ‘9’. Siempre está esperando el centro preciso, la asistencia al pie o el rebote. Y no parece estar funcionando.

Juventus vs. Valencia: Cristiano Ronaldo fue expulsado por esta acción contra Murillo. (Video: YouTube)

El Cristiano del Madrid, si bien anotaba casi en un toque y con poca conducción, participaba más de la elaboración. Eso lo llevaba a aparecer en diferentes zonas de la cancha. Cuando le quedaba una pelota cerca al arco remataba sin pensar. Sigue rematando tanto como antes, pero más por desesperación que por haber encontrado una opción clara. Ante el Sassuolo, en la cuarta fecha, encontró un rebote y anotó su primer tanto. Se quitó la sal. Luego definió bien de zurda y cerró el partido con un doblete. Ayer, en su quinto encuentro y su vuelta a España, los males de esos cuatro duelos anteriores se apoderaron de su cabeza, agredió a Murillo y se fue expulsado. Así fueron los cinco primeros partidos de Cristiano. Muy poco para un crack que le costó 100 millones de euros a la Juventus.