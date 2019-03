Champions League: programación de los partidos de revancha de octavos de final

La Champions League conocerá esta semana a sus cuatro primeros clasificados a la fase de cuartos de final, cuando se resuelvan las llaves entre Real Madrid vs. Ajax, Borussia Dortmund vs. Tottenham, Porto vs. Roma y PSG vs. Manchester United.

Programación de la semana de Champions League

Martes 05 de marzo



15:00 Real Madrid vs. Ajax

Estadio: Santiago Bernabéu

Partido de ida: triunfo madridista por 1-2

TV: ESPN 2



15:00 Borussia Dortmund vs. Tottenham

Estadio: Signal-Iduna Park

Partido de ida: 3-0 para los 'Spurs'

TV: Fox Sports



Miércoles 06 de marzo



15:00 Porto vs. Roma

Estadio: Do Dragão

Partido de ida: triunfo romano por 2-1

TV: ESPN 2



15:00 PSG vs. Manchester United

Estadio: Parque de los Príncipes

Partido de ida: victoria 0-2 del club parisino

TV: Fox Sports

Ya entrando en instancias decisivas, el torneo de clubes más importante de Europa, conocerá la situación de su actual campeón, Real Madrid, club que ha sufrido un importante bajón en su juego y que llega golpeado por sus derrotas ante el Barcelona.

El equipo de Santiago Solari juega el martes el partido de vuelta en casa y con el aliciente de haber ganado por 1-2 en Amsterdam.

Borussia Dortmund lo tendrá mucho más difícil ante el Tottenham, luego de recibir un 3-0 en Wembley. El ambiente del Signal Iduna Park será vital para el club alemán.

El miércoles, Porto intentará remontar en el estadio Do Dragao el 2-1 recibido en campo de la Roma, mientras que el PSG buscará sentenciar en París la llave ante el Manchester United, luego vencer por 0-2 en la ida.