Champions League EN VIVO ONLINE: sigue los resultados de los juegos de vuelta de la ronda de play off

Champions League EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | Sigue los tres encuentros que se jugarán este martes 27 de agosto desde las 2:00 p.m. (horario peruano) con transmisión de las señales de ESPN y Fox Sports.

Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultados de los partidos que definirán a los clasificados a la siguiente ronda de la Champions League 2019-20.

Solo hay seis cupos disponibles para completar a los 32 participantes en la ronda de grupos en la edición 2019-20 de la Liga de Campeones. El sorteo de esta etapa se realizará este jueves en la ciudad de Mónaco.

Olympiacos y Krasnodar serán protagonistas del compromiso más atractivo del primer día de las revanchas. El cuadro griego tiene el boleto casi asegurado después de la goleada (4-0) conseguida en casa.

(AFP) AFP

El elenco de El Pireo participada desde la segunda ronda clasificatoria. Los griegos dejaron en el camino al checo Viktoria Plzen, el turco İstanbul Basaksehir y esperan repetir contra el cuadro ruso, que dio el golpe eliminando al Porto.

El Estrella Roja recibirá en Serbia a Young Boys de Suiza, club que estuvo en la ronda de grupos en la anterior Champions League. En el compromiso de ida, ambos equipos empataron 2-2 en un juego emocionante.

Para cerrar el primer día de play off, el Dinamo Zagreb viajará a Noruega para medirse al Rosenborg. El combinado croata dio un paso importante luego de vencer por 2-0 en el choque de ida.

Champions League 2019-20: calendario del martes 27 de agosto

Estrella Roja vs. Young Boys (Fox Sports 2 – Fox Sports Play)

Krasnodar vs. Olympiacos (ESPN Play)

Rosenborg vs. Dinamo Zagreb (ESPN 3 – ESPN Play)