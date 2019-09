Champions League EN VIVO: sigue EN DIRECTO los resultados de la primera fecha | ONLINE

Este martes 17 de setiembre, arranca la primera fecha de la Champions League con ocho partidos entretenidos entre los que destaca por lejos el que disputarán Borussia Dortmund vs. Barcelona en Alemania. No te pierdas los resultados de toda la jornada, aquí.

Como ya es una costumbre, cada fecha de la Champions League se disputa en dos días (martes y miércoles) con ocho partidos cada uno. Y desde hace una temporada en dos horarios: 11:55 a.m y 2:00 p.m. (hora peruana). Entonces Italia y Francia serán los primeros países en ver acción en este certamen.

Inter de Milan recibe a Slavia Praga y mientras que Zenit de San Petesburgo visitará a Lyon en Francia. Esos son los choques que abren esta jornada de Champions League que tiene como plato fuerte el choque entre Borussia Dortmund vs. Barcelona.

Todas las miradas están puestas en el cuadro catalán, semifinalista de la pasada temporada, por el ingreso de Lionel Messi al plantel y las grandes chances de ser titular en el que significaría su estreno oficial en esta temporada en la que no ha sumado minuto alguno en LaLiga Santander por lesión.

Champions League: Esos son los partidos del martes 17 de setiembre



Inter vs. Slavia Praga

Estadio: San Siro de Italia

Hora: 11:55 a.m.

Grupo: F



Lyon vs. Zenit

Estadio: OL Stadium de Francia

Hora: 11:55 a.m.

Grupo: G

Napoli vs. Liverpool

Estadio: San Paolo de Italia

Hora: 2:00 p.m.

Grupo: E



Red Bull Salzburgo vs. Genk

Estadio: Salzburgo de Austria

Hora: 2:00 p.m.

Grupo: E

Borussia Dortmund vs. Barcelona

Estadio: Signal Iduna Park de Alemania

Hora: 2:00 p.m.

Grupo: F



Benfica vs. Red Bull Leipzig

Estadio: Da Luz de Portugal

Hora: 2:00 p.m.

Grupo: G

Chelsea vs. Valencia

Estadio: Satmford bridge

Hora: 2:00 p.m.

Grupo: H



Ajax vs. Lille

Estadio: Johan Cruyff Arena

Hora: 2:00 p.m.

Grupo: H

