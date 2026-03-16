Chelsea vs PSG EN VIVO se enfrentan por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en Stamford Bridge, en Londres, donde el conjunto que dirige Luis Enrique buscará mantener su ventaja conseguida en la ida (5-2) para clasificar a la siguiente ronda.
El equipo inglés, por otro lado, llega a esta instancia decidido a darle vuelta a la serie. Para ello, necesita plantear un partido ofensivo que le permita equilibrar la serie y conseguir la remontada épica jugando de local. A continuación, te mostraremos a qué hora juegan hoy, los canales de transmisión y dónde ver ONLINE el partido desde tu país.
¿A qué hora juega PSG vs Chelsea EN VIVO por Champions League?
El partido de Chelsea vs PSG por la vuelta de los octavos de final de la Champions League empieza a las 3:00 PM de Perú este martes 17 de marzo del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
¿Dónde ver Chelsea vs PSG EN VIVO por Champions League?
La transmisión del partido entre Chelsea vs PSG por la vuelta de octavos de final de la Champions League será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de TNT Sports y Max. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, UniMás, ViX y TUDN.
¿Qué canal transmite Chelsea vs PSG EN VIVO por Champions League?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|5:00 p.m.
|TNT Sports y Claro TV
|Max
|Paraguay
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Costa Rica
|2:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Honduras
|2:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|El Salvador
|2:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Guatemala
|2:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|2:00 p.m.
|TNT Sports
|Max
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p.m.
|Univision, UniMás y TUDN
|ViX, DAZN, Paramount+
|España
|9:00 p.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar+
Horario, TV y dónde ver Chelsea vs PSG por Champions League
- Fecha: Martes 17 de marzo del 2026
- Partido: Chelsea vs PSG
- Horario: 3:00 p.m. hora de Perú.
- Canal: ESPN, Disney+ Premium, Max, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones.
- Estadio: Stamford Bridge.
¿Dónde se juega Chelsea vs PSG?
El compromiso se disputará en el Stamford Bridge, estadio ubicado en Londres y casa del Chelsea. El recinto tiene capacidad para más de 40 mil espectadores y es reconocido por el intenso ambiente que generan los aficionados locales.
El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la UEFA Champions League, manteniéndose en la lucha por el título del torneo de clubes más importante de Europa.