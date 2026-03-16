Chelsea vs PSG EN VIVO se enfrentan por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en Stamford Bridge, en Londres, donde el conjunto que dirige Luis Enrique buscará mantener su ventaja conseguida en la ida (5-2) para clasificar a la siguiente ronda.

El equipo inglés, por otro lado, llega a esta instancia decidido a darle vuelta a la serie. Para ello, necesita plantear un partido ofensivo que le permita equilibrar la serie y conseguir la remontada épica jugando de local. A continuación, te mostraremos a qué hora juegan hoy, los canales de transmisión y dónde ver ONLINE el partido desde tu país.

¿A qué hora juega PSG vs Chelsea EN VIVO por Champions League?

El partido de Chelsea vs PSG por la vuelta de los octavos de final de la Champions League empieza a las 3:00 PM de Perú este martes 17 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Chelsea vs PSG EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido de vuelta por octavos de final de la Champions League desde Stamford Bridge.

¿Dónde ver Chelsea vs PSG EN VIVO por Champions League?

La transmisión del partido entre Chelsea vs PSG por la vuelta de octavos de final de la Champions League será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de TNT Sports y Max. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, UniMás, ViX y TUDN.

¿Qué canal transmite Chelsea vs PSG EN VIVO por Champions League?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Brasil 5:00 p.m. TNT Sports y Claro TV Max Paraguay 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Bolivia 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 2:00 p.m. TNT Sports Max Estados Unidos (ET) 3:00 p.m. Univision, UniMás y TUDN ViX, DAZN, Paramount+ España 9:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

Horario, TV y dónde ver Chelsea vs PSG por Champions League

Fecha : Martes 17 de marzo del 2026

: Martes 17 de marzo del 2026 Partido : Chelsea vs PSG

: Chelsea vs PSG Horario : 3:00 p.m. hora de Perú.

: 3:00 p.m. hora de Perú. Canal : ESPN, Disney+ Premium, Max, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, Disney+ Premium, Max, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones. Estadio: Stamford Bridge.

¿Dónde se juega Chelsea vs PSG?

El compromiso se disputará en el Stamford Bridge, estadio ubicado en Londres y casa del Chelsea. El recinto tiene capacidad para más de 40 mil espectadores y es reconocido por el intenso ambiente que generan los aficionados locales.

El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la UEFA Champions League, manteniéndose en la lucha por el título del torneo de clubes más importante de Europa.