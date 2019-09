Chelsea vs. Valencia: miden fuerzas por la Champions League | EN VIVO | ONLINE

Chelsea vs. Valencia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 1 del Grupo H de la Champions League, este martes 17 de septiembre, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Fox Sports 2 y Facebook para Latinoamérica. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Chelsea y Valencia tendrán su primera prueba en una nueva edición del certamen europeo que tiene en el Liverpool al vigente campeón. Ajax y Lille son los otros integrantes de esta serie. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Stamford Bridge.

Chelsea vs. Valencia: chocan en Stamford Bridge por la Champions League. (Foto: Chelsea / Valencia)

Chelsea hará su reapación en la Champions League tras su ausencia en la temporada anterior, en la que se coronó campeón de la Europa League tras vencer de manera contundente al Arsenal, por 4-1. El desafío para el estreno será Valencia, rival ante el que no se fía, pese a la complicada situación.

"Soy consciente de lo que ha pasado, pero, al mismo tiempo, no afecta a nuestro enfoque. Es un equipo de una fantástica calidad. Estamos listos para medirnos a un buen equipo en el campo", dijo este lunes el técnico del Chelsea, Frank Lampard.

Chelsea empezó de manera titubeante la temporada, pero su goleada del sábado frente al Wolverhampton le ha acercado a los primeros puestos del campeonato inglés y le llena de moral de cara a su compromiso contra el fragilizado Valencia.



Lampard podría aprovechar la ocasión para seguir contando con el joven Tammy Abraham, de 21 años, autor de un triplete contra el Wolverhampton y que lidera la tabla de goleadores de la Premier League, junto al argentino Sergio Agüero, con siete goles.

"Tengo confianza en él, estoy preparado para darle oportunidades", aseguró el entrenador del equipo inglés, asegurando que "quiere jugar todos los días y marcar todos los días".

Valencia, en cambio, llega al partido todavía impactado por la sorprendente destitución del técnico Marcelino Toral el pasado miércoles y su sustitución por Albert Celades, que afronta su primer gran reto europeo.

El que fuera seleccionador español Sub-21 y asistente de Julen Lopetegui en el Real Madrid, se estrenó en Primera división el sábado con una difícil visita al Barcelona, saldada con una contundente derrota 5-2.



El Valencia afronta, además, el reto de mejorar el resultado logrado la pasada temporada en la máxima competición continental, cuando el equipo 'Che' no pasó de la fase de grupos, cayendo a la Europa League, donde perdió en semifinales contra el Arsenal.

Chelsea vs. Valencia: probables alineaciones

Chelsea: Kepa Arrizabalaga, Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Jorginho, N'Golo Kanté, Ross Barkley, Pedro Rodríguez, Christian Pulisic y Tammy Abraham. DT: Frank Lampard.



Valencia: Jasper Cillessen, Daniel Wass, Ezequiel Garay, Gabriel Paulista, José Gaya, Gonçalo Guedes, Dani Parejo, Francis Coquelin, Ferrán Torres, Kevin Gameiro y Rodrigo Moreno. DT: Albert Celades.

Con información de AFP

Chelsea vs. Valencia: ¿dónde se ubica el estadio?

