Ver Copenhague vs. Bayer Leverkusen EN VIVO HOY con Marcos López : mira la transmisión del partido en el estadio Parken por la fecha 1 de la Champions League . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, a las 11:45 de la mañana (hora peruana), que son las 1:45 PM de Argentina y Chile, las 10:45 AM de México y las 6:45 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ en Sudamérica, en España lo televisa Movistar Liga de Campeones, y TUDN y Paramount+ en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

