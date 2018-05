Cristiano Ronaldo se mostró soberbio con periodista luego de la final | VIDEO

Sin el brillo habitual que mostró en otras finales, Cristiano Ronaldo conquistó su quinta 'Orejona' luego que Real Madrid supere por 3-1 al Liverpool en la gran final de la Champions League. Tras ello, una periodista de 'El Chiringuito TV' lo entrevistó.

"Faltó el gol en esta final", aseveró la periodista del programa deportivo español 'El Chiringuito', a lo que Cristiano Ronaldo respondió cortante y tajante.

"No pasa nada. ¿Quién fue el mejor marcador en esta competición? A lo mejor la Champions League debería cambiar a CR7 Champions League", comentó ofuscado Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo y la soberbia respuesta ante pregunta de periodista. (Video: YouTube)

Pero el delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo no se debuto y continuó con su monólogo. El artillero de la actual edición con 15 goles recalcó sus virtudes en esta competencia.

"Cinco Champions. Mejor delantero, otra vez. ¿Por no marcar? ¿Me ves enfadado? Obviamente en el partido siempre quiere marcar, pero si no marca no importa. ¿Quién tiene más Champions, más goles, otra vez el artillero? No puedo estar triste", expresó Cristiano Ronaldo.

Al final de la conversación, la periodista consultó a Cristiano Ronaldo si seguiría en el Real Madrid. El portugués solo respondió "en los siguientes días hablaremos de eso".