Mónaco será inolvidable para un oriundo de Zadar. Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, se paró sobre el estrado y recibió un sobre cerrado. De fondo, en el videogol, se observaba el premio que iba a ser entregado: "Best player of the year (mejor jugador del año)". El planeta fútbol esperaba una tercera coronación consecutiva de Cristiano Ronaldo; sin embargo, el lituano pronunció el nombre del croata Luka Modric. Es el primer trofeo de esta índole que obtiene el volante del Real Madrid en su carrera profesional.

Luka Modric y Cristiano Ronaldo ganaron cuatro títulos con la camiseta del Real Madrid en la temporada pasada: Supercopa de España, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes y Champions League. Ambos fueron vitales para otra temporada exitosa, la última al mando de Zinedine Zidane.

No obstante, el 2018 ha sido un año atípico debido al Mundial de Rusia. Ahí, en el país de Vladimir Putín, Croacia se hizo fuerte y llegó a la final comandado por el ex Tottenham. Por su parte, el vigente campeón de Europa, Portugal, tuvo que irse en octavos de final de la mano de un Cristiano Ronaldo opaco en el partido decisivo ante Uruguay.

COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS EN RUSIA 2018

La balanza se ha decantado del lado de Luka Modric debido a su influencia en los equipos que integró: vital tanto en el Real Madrid como con la selección de Croacia. Cristiano Ronaldo, habitual goleador y ganador innato, no pudo repetir la faena a nivel de naciones.

Luka Modric fue distinguido como Balón de Oro en el Mundial Rusia 2018. Si sumamos sus estadísticas dentro de las tres competencias claves que disputó (Liga, Champions y Mundial), 'el pony' jugó 44 partidos y registró estadísticas muy importantes. Si bien anotó (4) y asistió poco (8), la influencia en el juego radica en la seguridad de sus pases.



En el Mundial Rusia 2018, repartió 422 pases correctos, lo que significó un 87.2% de acierto. En la Champions League, dio 622 acertados, con un 89.9% entregados a los de su mismo equipo. Por último, entregó 1390 pases correctos con un 89.9% de acierto en La Liga. Seguridad con el balón en los pies.

COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Por otro lado, su ex compañero en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo, también tuvo números monstruosos. Obtuvo su quinta Champions League y se destacó sobremanera en el ámbito goleador. Su promedio es mayor a un gol por partido, ya que disputó 44 partidos y anotó 45 goles (entre Rusia 2018, La Liga y Champions). En el Mundial anotó cuatro goles en cuatro duelos, en la liga doméstica 26 tantos en 27 juegos y en la competencia europea 15 en solo 13 partidos.

No obstante, la principal diferencia radica en la influencia de ambos jugadores para sus equipos. Al más alto nivel, Luka Modric pudo hacer que sus equipos sean mucho más ganadores. Los pases y el posicionamiento del croata lo distinguen como el mejor del planeta.

DATOS DE LOS TRES FINALISTAS POR EL GALARDÓN DE MEJOR JUGADOR DEL AÑO SEGÚN LA UEFA