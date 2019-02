Los polémicos gestos de Cristiano Ronaldo a los hinchas de Atlético de Madrid han generado malestar entre los miembros del cuadro español. Por ello, el presidente del club, Enrique Cerezo, respondió al delantero de la Juventus.

► Cristiano Ronaldo respondió a los insultos de los hinchas del Atlético con este provocador gesto | VIDEO

► Diego Simeone justificó su polémica celebración tras gol de Giménez

El titular de los 'colchoneros' asegura que el portugués solo ha levantado tres 'Orejonas' de las cinco que asegura haber conseguido durante su trayectoria. Además, el directivo restó mérito a la participación del luso en los trofeos obtenidos frente al cuadro 'albirrojo' en el mismo torneo.

"Para mí Cristiano no tiene cinco Champions League, sino tres y por una razón muy sencilla, las dos ante el Atlético de Madrid no las ganó él. ¿Quién lo hizo? De eso hablamos en la próxima entrevista", dijo Cerezo a Radio CRC, en declaraciones que reproduce el portal de AS.



El presidente prefirió zanjar el tema con esa polémica declaración, pues los comentarios vertidos por la estrella de la Juventus no cayeron bien en su club. "Tengo cinco Champions, el 'Atleti' cero", dijo al pasar por la zona mixta.

Por otro lado, Cerezo valoró que el gol anulado por el VAR a Álvaro Morata fue injusto. "Me fui de la grada", reveló. Al mismo tiempo, el dirigente descartó que la celebración de Simeone fuera una ofensa a Juventus. "Era un momento de alegría, le comprendo", finalizó.