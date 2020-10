La noche del reciente martes en el Allianz Stadium, solo se pudo ver a Lionel Messi y no a Cristiano Ronaldo como se creía hace varias semanas. El positivo por coronavirus descartó la presencia del portugués en el choque entre Juventus y Barcelona por la Champions League.

No hubo entonces rivalidad en la cancha, pero sí en las redes sociales, donde Barcelona y Juventus se enfrentaron y presumieron que tienen en su plantilla al mejor futbolista de todos los tiempos, evidentemente en referencia a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, respectivamente.

“Nos alegra que hayan visto al Goat (greatest of all times / mejor de todos los tiempos) en su campo, Juventus”, fue el mensaje de Barcelona en Twitter, con una foto de ‘Leo', apenas minutos después del triunfo por 2-0. La respuesta desde Turín no tardó mucho: “Probablemente lo buscaste en el diccionario equivocado. Te llevaremos al adecuado al Camp Nou”.

Ousmane Dembélé y Lionel Messi firmaron los goles de la victoria azulgrana, en el marco de la segunda jornada del Grupo G de la Champions League. Con ese resultado, el Barcelona es líder de su serie con 6 puntos, tras ganarle 5-1 a Ferencvaros en el inicio del certamen europeo.

Habrá que esperar algunas semanas más para que Barcelona y Juventus vuelvan a chocar y para que, por fin, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se vean las caras, tal y como pasaba en las decenas de clásico españoles. La cita será el 8 de diciembre en el Camp Nou.