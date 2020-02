Kevin de Bruyne fue el niño travieso que puso de cabeza el Santiago Bernabéu. Cuando parecía que el mítico estadio del Real Madrid iba a presenciar otra noche de Champions League, esa en la que el equipo merengue se lleva el triunfo contra todo pronóstico, el belga dio una clase magistral, a la altura del escenario blanco, que dejó bien posicionado al Manchester City de cara a los cuartos de final.

Si De Bruyne necesitaba una actuación consagratoria, eligió bien el momento para hacerlo. Frente a los ojos del mundo, el volante de 28 años, de rostro inocente y parecido al protagonista de “Mi pobre angelito”, hizo sufrir al Madrid de Zidane, que quedó en la cuerda floja y al borde de la eliminación. Un hecho inédito para el francés como técnico del Real, que jamás perdió una llave del torneo europeo.

El ‘17’ del City selló la victoria 2-1 con un penal fríamente ejecutado. Antes de anotar en las postrimerías del partido, el mediocampista manejó los hilos del cuadro de Pep, siendo el eje de los ciudadanos. Pase largo y corto, toques en primera, con cabeza levantada o mirando a cualquier otro lugar, bien posicionado para atacar y defender en todo momento… Todos los registros de un futbolista moderno, que corre y juega bien con el balón.

El Manchester City recorrió 111,17 kilómetros, 5,67 más que Real Madrid. En esas estadísticas, el belga fue el tercer jugador de la visita que más kilómetros acumuló (11,67). Incluso, superó al volante brasileño Casemiro, que con 11,14 fue el primer madridista en este balance.

“Es uno de los mejores futbolistas que he entrenado. Lionel Messi es una cosa aparte. Pero después de Messi, entre ellos está De Bruyne. Es especial”, indicó Guardiola en el 2018.

Bajo el mando de Pep, Kevin se potenció, algo que no pudo lograr siendo entrenado por José Mourinho, quien lo rechazó en el Chelsea. “Una asistencia. Cero goles. Diez recuperaciones”. Así empezó el portugués su charla con el jugador el día que sustentó por qué no lo tomaba en cuenta. En la comparación de ‘The Special One’, perdió con Willian, Oscar, Mata y Schürrle.

Lejos de Londres, encontró lugar en el Wolfsburgo alemán, en donde se destapó. Sus notables actuaciones no pasaron desapercibidas para Guardiola, quien pidió al dueño del City ficharle.

Cinco años después, el mediocampista con precisión de cirujano para el pase, que no necesita la gambeta para destacar, puso al Manchester City en el lugar privilegiado que su jeque siempre soñó: en los ojos de toda Europa. El tiempo le dio la razón a Pep, quien encontró en De Bruyne a su alumno más aplicado.

