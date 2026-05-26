Resumen

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Ingleses y franceses se enfrentarán en la esperada final del torneo de clubes más importante de Europa, un partido que tendrá un enorme impacto deportivo y económico. (Foto: PSG)
Ingleses y franceses se enfrentarán en la esperada final del torneo de clubes más importante de Europa, un partido que tendrá un enorme impacto deportivo y económico. (Foto: PSG)
Por Redacción EC

El sábado 30 de mayo, Arsenal y PSG disputarán la gran final de la UEFA Champions League 2026 en el Puskás Arena de Budapest, Hungría. El encuentro comenzará a las 11 a.m. (hora peruana) y enfrentará a dos clubes que persiguen objetivos históricos distintos: Arsenal intentará obtener su primer título, mientras que el PSG buscará el bicampeonato europeo.

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