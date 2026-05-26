El sábado 30 de mayo, Arsenal y PSG disputarán la gran final de la UEFA Champions League 2026 en el Puskás Arena de Budapest, Hungría. El encuentro comenzará a las 11 a.m. (hora peruana) y enfrentará a dos clubes que persiguen objetivos históricos distintos: Arsenal intentará obtener su primer título, mientras que el PSG buscará el bicampeonato europeo.

Para la casa de apuestas deportivas online Betsafe, esta final se destaca por el desafío que tiene el club londinense de ganar la Champions League, un trofeo que nunca ha levantado a pesar de su trayectoria en el torneo más grande de clubes en Europa. Los “gunners” (actuales campeones de la liga inglesa) solo disputaron la final en 2006, cuando cayeron ante el Barcelona. Ahora, bajo el liderazgo de Mikel Arteta, el equipo inglés vuelve al partido decisivo con jóvenes figuras como Bukayo Saka, Martin Ødegaard y Declan Rice.

En la otra esquina aparece el Paris Saint-Germain, actual campeón del torneo. Hoy, el equipo de Luis Enrique presenta una versión mucho más madura y consolidada que en temporadas anteriores. Luego de varios cambios en el equipo, el campeón francés fortaleció una estructura colectiva que está por encima de las individualidades. Bajo la dirección del técnico español, el PSG encontró equilibrio con jugadores como Ousmane Dembélé, Vitinha, Warren Zaïre-Emery y Gonçalo Ramos, con los que ha construido un equipo más intenso, dinámico y competitivo en todas sus líneas.

Un nuevo título colocaría al club parisino en la lista de las potencias históricas del torneo y confirmaría que su proyecto deportivo finalmente alcanzó la estabilidad que buscó durante más de una década. También reforzaría el crecimiento institucional y global del club francés, que en los últimos años se consolidó como una de las marcas más influyentes del fútbol mundial, tanto dentro como fuera de la cancha.

Además, existe una disputa individual por convertirse en la gran figura del partido. Según las probabilidades de Betsafe, los favoritos de PSG para ser elegidos como los mejores jugadores de la final son Ousmane Dembélé con 37.45 %, seguido de sus compañeros Gonçalo Ramos (34.84 %), Khvicha Kvaratskhelia (34.25 %) y Bradley Barcola (31.75 %).

Por el lado del Arsenal, el delantero Viktor Gyökeres lidera las opciones con 32.26 %, por delante de Kai Havertz (30.30 %), Gabriel Jesus (26.67 %) y Eberechi Eze (25.97 %). Estas cifras reflejan el protagonismo ofensivo que tendrían ambas escuadras en una de las finales más esperadas de los últimos años.

Más allá del prestigio, la final también tendrá un enorme impacto económico para ambos clubes. Si el reciente campeón de la Premier League conquista su primera Champions, fortalecerá su valor de marca, acuerdos comerciales y presencia internacional. Por su parte, si el PSG logra el bicampeonato, impulsará aún más su expansión y atractivo comercial. Además, el campeón del torneo superaría los 150 millones de euros en ingresos acumulados entre premios, derechos televisivos, patrocinadores y bonificaciones comerciales derivadas del título continental.

Cuotas para el ganador del partido: