Lo que dijo Lucas, protagonista del polémico penal en el Real Madrid vs. Juventus

Lucas Vázquez, jugador del Real Madrid, protagonista de la acción del penalti señalado por el árbitro, el inglés Michael Oliver, declaró que "fue penalti".

"Es un balón a Cristiano Ronaldo, que me lo pone a mí. No hay discusión. Me arrolla. Es penalti", dijo el futbolista a la prensa.

"Es normal que ellos protesten. Es en el último minuto y ves normal que protesten hasta el final", añadió.

"Los minutos hasta que se tira el penalti son eternos, pero hay que estar muy contentos porque estamos en semifinales. Creo que es una lección del fútbol. El que se relaje o no esté centrado queda fuera. La Champions no perdona. Hoy supimos sufrir hasta el final y el gol del penalti fue decisivo", explicó.

"Nos da igual el que nos toque en semifinales. Lo afrontaremos con la mayor motivación posible e iremos a por la final", concluyó.