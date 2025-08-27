(From L) Italy's former goalkeeper Gianluigi Buffon, UEFA Deputy General Secretary Giorgio Marchetti, Portugal's national team player and Saudi Al-Nassr's forward Cristiano Ronaldo, British journalist Reshmin Chowdhury and UEFA Managing Director of Communications Pedro Pinto stand on stage during the ceremony of the draw for the group stage of the 2024-2025 UEFA Champions League football tournament, at the Grimaldi Forum in Monaco on August 29, 2024. (Photo by Valery HACHE / AFP)
/ VALERY HACHE
Redacción EC
Redacción EC

Sorteo de Champions League EN VIVO se realizará este, jueves 28 de agosto del 2025 en Suiza. ¿Dónde ver Sorteo de la Champions? En Sudamérica, la transmisión de la ceremonia será por Disney Plus. Por otro lado, en México lo podrás mirar en Max y Amazon Prime; y en España mediante Movistar Liga de Campeones. ¿A qué hora empieza el sorteo de la Champions? Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 11:00 (hora peruana), 10:00 (hora mexicana) y 13:00 (hora argentina). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

Champions League EN VIVO.
Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.

