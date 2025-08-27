Sorteo de Champions League EN VIVO se realizará este, jueves 28 de agosto del 2025 en Suiza. ¿Dónde ver Sorteo de la Champions? En Sudamérica, la transmisión de la ceremonia será por Disney Plus. Por otro lado, en México lo podrás mirar en Max y Amazon Prime; y en España mediante Movistar Liga de Campeones. ¿A qué hora empieza el sorteo de la Champions? Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 11:00 (hora peruana), 10:00 (hora mexicana) y 13:00 (hora argentina). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

