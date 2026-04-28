Atlético Madrid enfrenta a Arsenal el miércoles 29 de abril del 2026 en la ida de semifinales de UEFA Champions League. Los ‘Colchoneros’ buscan su primera final de Liga de Campeones desde que perdiese en los penales contra Real Madrid en el 2016 en Lisboa. Los hombres de Diego Simeone vuelven a disputar una semifinal de la competición europea más prestigiosa por primera vez desde 2017 cuando cayeron de nuevo ante el Madrid. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO por Champions League?

El partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la semifinal de la Champions League. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de FOX One y tabii. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, Univision, ViX y TUDN.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Arsenal HOY por Champions League?

El partido de Atlético Madrid vs Arsenal por la semifinal de la Champions League empieza a las 2:00 PM de Perú este martes 7 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Revisa qué canales transmiten el partido de Atlético Madrid vs Arsenal y los horarios para verlo por semifinal ida de la UEFA Champions League desde el Estadio Metropolitano.

¿Qué canal transmite Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO por Champions League?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 4:00 p.m. FOX Sports Disney+ Premium Brasil 4:00 p.m. TNT Sports y Claro TV Max Paraguay 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 4:00 p.m. ESPN Premium Disney+ Premium Bolivia 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 1:00 p.m. tabii FOX One Estados Unidos 3:00 p.m. Paramount+, UniMás y TUDN ViX España 9:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

Horario, TV y dónde ver Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League

Fecha : Miércoles 29 de abril del 2026

: Miércoles 29 de abril del 2026 Partido : Atlético Madrid vs Arsenal

: Atlético Madrid vs Arsenal Horario : 9:00 p.m. hora de Madrid, España.

: 9:00 p.m. hora de Madrid, España. Canal : ESPN, Disney+ Premium, tabii, FOX One y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, Disney+ Premium, tabii, FOX One y Movistar Liga de Campeones. Estadio: Metropolitano

¿Cómo ver en México, Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO por Champions League?

En México, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de FOX One y tabii mediante cable y streaming por cuartos de final de Champions League. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿En qué canal de España ver, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En España, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones por la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Perú, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Perú, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Estados Unidos, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Estados Unidos, Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de Paramount+, UniMás, ViX y TUDN por la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Argentina, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Argentina, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Chile, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Chile, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Colombia, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Colombia, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Uruguay, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Uruguay, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Nicaragua, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Nicaragua, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Costa Rica, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Costa Rica, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Guatemala, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Guatemala, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Puerto Rico, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Puerto Rico, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Honduras, Atlético Madrid vs Arsenal por Champions League?

En Honduras, el partido de Atlético Madrid vs Arsenal será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la semifinal de la Champions League.

Alineaciones de Atlético Madrid vs Arsenal

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Alex Baena, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Alex Baena, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. Arsenal: David Raya; Christian Mosquera, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Zubimendi; Noni Madueke, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli; Viktor Gyokeres.