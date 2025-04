¿Dónde ver Barcelona vs. Borussia Dortmund HOY EN VIVO? Los blaugranas enfrentarán a los alemanes en la ida de los cuartos de final de la Champions League, ambos equipos ya han medido fuerzas en esta Liga de Campeones y la victoria fue para los de Flick. A continuación, te mostraremos los canales y señales de streaming en donde podrás mirar la transmisión en directo. Además, los pasos que tienes que seguir por si no cuentas con algún canal que televisa el juego.

¿Dónde ver Barcelona vs. Dortmund EN VIVO GRATIS?

El partido de Barcelona vs. Borussia Dortmund por la ida de los cuartos de final de la Champions League será transmitido por el canal de ESPN y Disney Plus para todo Sudamérica. Luego, en México lo pasa Caliente TV, en España Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones y en Estados Unidos por Paramount+, TUDN, Univisión y VIX.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Barcelona vs Dortmund?

Argentina: DirecTV (621 SD - 1621 HD), Telecentro (105 SD - 1011 HD), Flow (103 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Colombia: DirecTV (621 SD - 1621 HD), Movistar TV (200 HD - 483 SD - 884 HD), Claro TV (540 HD - 1510 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Perú: DirecTV (621 SD - 1621 HD), Movistar TV (200 HD - 483 SD - 884 HD), Claro TV (510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Chile: DirecTV (610 SD - 1621 HD), Movistar TV (480 SD - 884 HD), Claro TV (174 SD - 474 HD), VTR (49) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

México: SKY (548 - 1548), Izzi (895), Dish (338), Total Play (558) - Streaming: Disney Plus

Ecuador: DirecTV (621 SD - 1621 HD), CNT (302 SD - 703 HD), Grupo TV Cable (200 SD - 730 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Venezuela: DirecTV (621 SD - 1621 HD), Movistar TV (483 SD), Netuno (30), TV Zamora (40 SD - 154 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Uruguay: DirecTV (621 SD - 1621 HD), Cablevisión Flow (103 SD - 101 HD - 716 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Paraguay: Personal Flow (101 HD), Copaco (51 SD - 503 HD), Claro TV (93 SD - 124 HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

Bolivia: Entel (40 HD), Tigo (510 SD - 702 HD), Cotas (54 SD/HD) - Streaming: Disney Plus, DirecTV GO

¿Dónde pasan en México, Barcelona vs. Dortmund HOY?

​Para ver Caliente TV en México y disfrutar de su programación deportiva, puedes considerar las siguientes opciones:​

Aplicación y sitio web de Caliente TV : La plataforma ofrece transmisiones en vivo de eventos deportivos a través de su aplicación móvil y sitio web. Para acceder a estas transmisiones, es necesario tener una cuenta activa con saldo disponible. Al seleccionar un evento con el ícono de “Transmisión en vivo” y realizar una apuesta mínima de $10 pesos, podrás visualizar el partido en directo. ​

: La plataforma ofrece transmisiones en vivo de eventos deportivos a través de su aplicación móvil y sitio web. Para acceder a estas transmisiones, es necesario tener una cuenta activa con saldo disponible. Al seleccionar un evento con el ícono de “Transmisión en vivo” y realizar una apuesta mínima de $10 pesos, podrás visualizar el partido en directo. ​ Servicios de televisión por suscripción : Caliente TV está disponible en ciertos sistemas de cable en México. Por ejemplo, se puede sintonizar a través de MVSHub en el canal 508 y en Total Play en el canal 518. ​

: Caliente TV está disponible en ciertos sistemas de cable en México. Por ejemplo, se puede sintonizar a través de MVSHub en el canal 508 y en Total Play en el canal 518. ​ Canal de YouTube de Caliente TV: Algunos contenidos y eventos deportivos pueden ser transmitidos gratuitamente a través de su canal oficial de YouTube. Sin embargo, la disponibilidad de estos eventos puede variar y estar sujeta a restricciones geográficas.

TV En directo para ver Barcelona vs. Dortmund por televisión en España

Para el partido del Barca vs Dortmund en España, puedes sintonizar el canal Movistar Liga de Campeones, disponible en los diales 60, 61 y 62 de Movistar Plus+.Además, Movistar Plus+ ofrece una suscripción mensual por 9,99 euros, sin compromiso de permanencia, que permite acceder a la retransmisión de este y otros encuentros deportivos destacados.

¿Cómo ver Movistar Liga de Campeones EN DIRECTO?

​Para acceder al canal Movistar Liga de Campeones en España y disfrutar de la UEFA Champions League, sigue estos pasos:​

Contratación del paquete adecuado:

Clientes de Movistar Plus+: Debes suscribirte al paquete que incluye la Champions League. Movistar ofrece un paquete específico denominado “Champions y Europa League” por 23 € al mes, que incluye la Champions League, Europa League, Copa del Rey y ligas internacionales. ​ Nuevos clientes: Si aún no eres cliente de Movistar, puedes contratar el servicio de televisión que incluya el paquete de fútbol deseado. Es recomendable consultar las ofertas disponibles en la página oficial de Movistar o contactar con atención al cliente para obtener información actualizada.

Acceso al canal Movistar Liga de Campeones:

Diales en el decodificador: Una vez contratado el paquete, puedes sintonizar el canal Movistar Liga de Campeones en los diales 60, 61 y 62 de tu decodificador. ​ Dispositivos adicionales: Además del decodificador, puedes acceder al contenido a través de la aplicación Movistar Plus+ en dispositivos compatibles como smartphones, tabletas y ordenadores.

¿Dónde ver Barcelona vs. Borussia Dortmund EN VIVO? Mira los canales que transmiten el partido por cuartos de final de Champions League. / DeFodi Images

Canales para ver en Estados Unidos, Barcelona vs. Borussia Dortmund EN VIVO

Para ver en Estados Unidos, el partido de Barcelona versus Borussia Dortmund, tienes las siguientes opciones:

Paramount+ : Este servicio de streaming transmite todos los partidos de la UEFA Champions League en vivo. Puedes suscribirte y ver el encuentro a través de su plataforma. ​

: Este servicio de streaming transmite todos los partidos de la UEFA Champions League en vivo. Puedes suscribirte y ver el encuentro a través de su plataforma. ​ Fubo : Ofrece una amplia cobertura de eventos deportivos en vivo, incluyendo la UEFA Champions League. Es posible que el partido esté disponible en su programación. ​

: Ofrece una amplia cobertura de eventos deportivos en vivo, incluyendo la UEFA Champions League. Es posible que el partido esté disponible en su programación. ​ UniMás y TUDN: Estos canales de televisión en español suelen transmitir partidos de la Champions League. Verifica la programación local para confirmar la disponibilidad del partido.