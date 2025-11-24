Barcelona visita a Chelsea en Stamford Bridge por la quinta jornada de la Champions League. La recuperación de Yamal no es la única buena noticia en el Barça, que el sábado regresó al renovado Camp Nou, con las novedades de los ya recuperados Joan Garcia y Raphinha. La vuelta del arquero coincidió con la primera portería a cero en los últimos 12 partidos, desde el 21 de septiembre contra el Getafe (3-0) antes incluso de la lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego más de un mes. Y a falta de los goles del brasileño o de Marcus Rashford, que estará disponible para el viaje a Londres, el Barça puede seguir contando con los goles de sus delanteros más en forma, Robert Lewandowski, Ferran Torres y Fermín López, autores de los goles contra el Athletic.

El partido de Barcelona vs Chelsea será transmitido en toda Sudamérica vía ESPN y Disney+ Premium. En España la transmisión para por televisión en Movistar Liga de Campeones, por streaming podrás ver el juego en Movistar+. En México pasan el partido por TNT Sports y HBO Max. En el resto de Centroamérica míralo por ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás ver el encuentro por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.

¿A qué hora juega Barcelona vs Chelsea HOY?

El partido deBarcelona vs Chelsea por la jornada 5 de la Champions League, será este martes 25 de noviembre del 2025 a las 3:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Stamford Bridge.

Hora del partido, Barcelona vs Chelsea

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estados Unidos: 3:15 p.m.

3:15 p.m. España: 9:00 p.m.

Canal TV para ver Barcelona vs Chelsea EN VIVO

La transmisión del partido entre Barcelona vs Chelsea será transmisitido en ESPN. En streaming lo podrás ver por Disney+ Premium en Sudamérica. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

¿Dónde ver Barcelona vs Chelsea EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Brasil 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Bolivia 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 2:00 p.m. TNT Sports HBO Max Estados Unidos 3:00 p.m. TUDN, Univision Paramount+, Vix, TUDN App España 9:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo Barcelona vs Chelsea

Fecha : Martes 25 de noviembre del 2025

: Martes 25 de noviembre del 2025 Partido : Barcelona vs Chelsea

: Barcelona vs Chelsea Horario : 9:00 p.m. hora de Barcelona, España.

: 9:00 p.m. hora de Barcelona, España. Canal : ESPN | Streaming: Disney+ Premium

: ESPN | Streaming: Disney+ Premium Estadio: Stamford Bridge

