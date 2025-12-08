Barcelona y Frankfurt se enfrentan por la sexta jornada de la Champions League en el Estadio Spotify Camp Nou. El técnico del Barza, Hansi Flick, buscará una nueva victoria que les permita meterse entre los ocho primeros de este certamen.
El combinado azulgrana llega a este partido motivado por el último triunfo liguero ante Real Betis (5-3). Además, han sumado siete puntos en el certamen internacional y están obligados a lograr una victoria de local para meters en zona de clasificación directa.
Por su parte, Frankfurt suma tres derrotas, un empate y apenas una victoria en sus cinco presentaciones por Champions League. Así, los alemanes necesitan vencer fuera de casa para mantener sus posibilidades de clasificar a la siguiente ronda del torneo.
El partido entre Barcelona y Frankfurt se verá por ESPN y Disney+ Premium en toda Sudamérica, incluyendo países como: Perú, Colombia, Chile, entre otros. Por otro lado, en España se televisará por Movistar Liga de Campeones.
¿Dónde ver Barcelona vs. Frankfurt EN VIVO?
El partido de Barcelona vs. Frankfurt EN VIVO por la fecha 6 de la Champions League, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ Premium en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Cómo ver Barcelona vs. Frankfurt en Perú?
El partido de Barcelona vs. Frankfurt EN VIVO será transmitido por ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú mediante cable y streaming.
¿Dónde pasan Barcelona vs. Frankfurt en Argentina?
El partido de Barcelona vs. Frankfurt EN VIVO será transmitido por ESPN y Disney+ Premium para todo el Argentina mediante cable y streaming.
¿Dónde televisan, Barcelona vs. Frankfurt en España?
El partido de Barcelona vs. Frankfurt EN VIVO por Champions League será transmitido por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones para toda España mediante cable y streaming.
¿En qué canales ver Barcelona vs. Frankfurt en México?
El partido de Barcelona vs. Frankfurt EN VIVO será transmitido por HBO Max y TNT Sports para todo México mediante cable y streaming.
Canal TV para ver Barcelona vs. Frankfurt en Estados Unidos
El partido de Barcelona vs. Frankfurt EN VIVO será transmitido por Paramount+, ViX, TUDN y Univision para todo Estados Unidos mediante cable y streaming.
¿A qué hora juega Barcelona vs. Frankfurt HOY?
El partido de Barcelona vs. Frankfurt por la jornada 6 de la Champions League 2025/26, se jugará este martes 9 de diciembre del 2025 a las 3:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Spotify Camp Nou.
Horario, TV y dónde ver en vivo Barcelona vs. Brujas por Champions League
- Fecha: Martes 9 de diciembre 2025
- Partido: Barcelona vs. Frankfurt por Champions League
- Horario: 15:00 horas de Lima, Perú
- Canal: ESPN, Movistar Liga de Campeones y HBO Max | Streaming: Disney+ Premium
- Estadio: Spotify Camp Nou
Posibles alineaciones del Barcelona vs. Frankfurt
- Alineación de Barcelona: WojciechSzczesny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres.
- Alineación de Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Collins, Koch, Theate, Brown; Chaibi, Dahoud, Götze; Knauff, Bahoya.