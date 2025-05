¿Dónde ver Barcelona vs. Inter EN VIVO? Este martes 6 de mayo, se jugará la vuelta de la semifinal de la Champions League 2024/25 en San Siro, los blaugranas visitarán a la Nerazzurri con la convicción de conseguir la clasificación a la final de la Liga de Campeones luego de 10 largos años.

En esta nota, podrás mirar en qué canales pasarán la semifinal de la Champions. Cabe resaltar que ESPN es la cadena que pasa el partido en todo Sudamérica, sin embargo, tendrás que saber qué canal es según tu país y operador.

Mira los canales que transmiten el partido de Barcelona vs. Inter por la semifinal de vuelta de la Champions League.

¿Dónde ver partido, Barcelona vs. Inter EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido de Barcelona vs. Inter por la semifinal vuelta de la Champions League 2025 será transmitido en España por Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Tabii, mientras que en Perú exclusivamente por ESPN y Disney Plus.

A continuación, te mostramos todos los canales que pasan la final en cada país de Latinoamérica, Estados Unidos, México, etc.

En Argentina lo pasa: FOX Sports, ESPN y Disney Plus

En Uruguay lo pasa: ESPN y Disney Plus

En Paraguay lo pasa: ESPN y Disney Plus

En Chile lo pasa: ESPN y Disney Plus

En Ecuador lo pasa: ESPN y Disney Plus

En Colombia lo pasa: ESPN y Disney Plus

En Venezuela lo pasa: ESPN y Disney Plus

En Perú lo pasa: ESPN y Disney Plus

En Bolivia lo pasa: ESPN y Disney Plus

En Brasil lo pasa: Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play y MAX.

En México lo pasa: TNT Sports, MAX y Tabii.

En España lo pasa: Movistar+, Movistar Liga de Campeones y tabii.

En Estados Unidos lo pasa: Paramount+, TUDN, Univision, ViX, CBS Sports Golazo, y SiriusXM FC.

¿Cómo ver Barcelona vs. Inter en España?

El partido de Barcelona vs. Inter en España será transmitido por Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y tabii.

¿En dónde pasan Movistar Liga de Campeones?

1. Suscripción directa a Movistar Plus+ (sin ser cliente de Movistar)

Puedes contratar el servicio por 9,99 € al mes, sin compromiso de permanencia. Esta suscripción te da acceso a los partidos de la Champions League, así como a otros eventos deportivos destacados. ​

2. Clientes de Movistar con descodificador

Si ya eres cliente de Movistar y cuentas con el descodificador UHD, puedes ver los partidos en los siguientes canales:​

M+ Liga de Campeones (dial 60)

M+ Liga de Campeones UHD (dial 441) para calidad HDR