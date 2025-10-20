Barcelona y Olimpiakos estarán mano a mano en la tercera jornada por la Champions League en el Estadio Olímpico de Montjuic. El partido será transmitido EN EXCLUSIVA en ESPN y Disney+ para todo Sudamérica, en España lo televisa Movistar + y Movistar Liga de Campeones y en México por TNT Sports, Max, Amazon Prime.

El Barcelona, que está viviendo una metamorfósis en el comportamiento de su técnico Hansi Flick ligado al bajo rendimiento de sus futbolistas, espera tomar aire y recuperar el martes la senda victoriosa en Champions frente al Olympiacos antes del Clásico en el Santiago Bernabéu.

Tras las bajas de Joan García, Marc-André ter Stegen y Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, se sumaron en los últimos días después las de Raphinha, Robert Lewandowski, Dani Olmo y Ferran Torres.

¿Dónde ver Barcelona vs. Olimpiakos EN VIVO GRATIS?

El partido de Barcelona vs. Olimpiakos en vivo por la fecha 3 de la Champions League, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

El Barça deberá afrontar el trámite de medirse al Olympiacos de José Luis Mendilibar, exentrenador del Athletic Bilbao y Sevilla, entre otros.

Al frente del equipo griego, el técnico vasco de 64 años, que reconoció que casi siempre entrenó para evitar el descenso, conquistó la Conference League en 2024 y al doblete nacional el pasado curso.

¿Cómo ver partido Barcelona vs. Olimpiakos en Perú?

El partido de Barcelona vs. Olimpiakos en vivo por la fecha 3 de la Champions League será transmitido en Perú por ESPN y Disney+.

¿En dónde televisan, Barcelona vs. Olimpiakos en España?

El partido de Barcelona vs. Olimpiakos en vivo por la fecha 3 de la Champions League será transmitido en España por Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Olimpiakos en México?

El partido de Barcelona vs. Olimpiakos en vivo por la fecha 3 de la Champions League será transmitido en México por TNT Sports, Max y Amazon Prime Video.

¿Cómo ver partido Barcelona vs. Olimpiakos en Estados Unidos?

El partido de Barcelona vs. Olimpiakos en vivo por la fecha 3 de la Champions League será transmitido en Estados Unidos por TUDN, Paramount+, Univision y Amazon Prime Video.