Bayern Munich vs Viking EN VIVO se enfrentan este martes 13 de octubre del 2026 por la fecha 2 de la UEFA Champions League. El cuadro bávaro llega como favorito luego de golear 5-0 a Bodo/Glimt en su debut y buscará sumar nuevamente de a tres. Además, tiene en Luis Díaz a una de sus principales figuras y el colombiano atraviesa un buen momento, por lo que será clave en el encuentro. Por su parte, Viking perdió 3-1 ante Stuttgart en su estreno y necesita ganar para mantenerse en carrera. ¿Qué canales pasan el partido de Bayern Munich vs Viking HOY por TV ONLINE? ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido para Perú y Sudamérica, mientras que FOX One lo ofrece en México.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Bayern Munich vs. Viking el martes 13 de octubre por la fecha 2 de la Champions League desde el Viking Stadion.

¿Qué canal transmite Bayern Munich vs Viking EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Bayern Munich vs Viking EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 13 de octubre del 2026 desde el Viking Stadion.

Para España, el partido de Bayern Munich vs Viking será transmitido a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por cable y streaming.

El partido de Bayern Munich vs Viking será televisado por ESPN y Disney+ Premium para Perú y Sudamérica. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de FOX One.

En Perú, el partido de Bayern Munich vs Viking será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de Paramount+ y ViX.

¿A qué hora juega Bayern Munich vs Viking HOY por Champions League?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile / Bolivia / Venezuela: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Colombia / Perú / Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. México: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Bayern Munich vs Viking por UEFA Champions League

Fecha: martes 13 de octubre del 2026

martes 13 de octubre del 2026 Partido: Bayern Munich vs Viking

Bayern Munich vs Viking Hora: 3:00 p.m. ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/PAR/BRA)

3:00 p.m. ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/PAR/BRA) Canales TV: ESPN, FOX One, Movistar Liga de Campeones

ESPN, FOX One, Movistar Liga de Campeones Streaming: Disney+ Premium, Movistar+, Paramount+ y ViX

Disney+ Premium, Movistar+, Paramount+ y ViX Estadio: Viking Stadion

¿En qué canal transmiten Bayern Munich vs Viking EN VIVO hoy por UEFA Champions League en España?

En España, el partido de Bayern Munich vs Viking por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por Movistar Liga de Campeones, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

¿En qué canal transmiten Bayern Munich vs Viking hoy por UEFA Champions League en Perú?

En Perú, el partido de Bayern Munich vs Viking por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Bayern Munich vs Viking EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Colombia?

En Colombia, el partido de Bayern Munich vs Viking por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Bayern Munich vs Viking EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Argentina?

En Argentina, el partido de Bayern Munich vs Viking por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Bayern Munich vs Viking EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Paraguay?

En Paraguay, el partido de Bayern Munich vs Viking por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Bayern Munich vs Viking EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Uruguay?

En Uruguay, el partido de Bayern Munich vs Viking por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Bayern Munich vs Viking EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Chile?

En Chile, el partido de Bayern Munich vs Viking por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Bayern Munich vs Viking EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Venezuela?

En Venezuela, el partido de Bayern Munich vs Viking por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Bayern Munich vs Viking EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Bayern Munich vs Viking por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Bayern Munich vs Viking EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Ecuador?

En Ecuador, el partido de Bayern Munich vs Viking por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Bayern Munich vs Viking EN VIVO hoy por UEFA Champions League en México?

En México, el partido de Bayern Munich vs Viking por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por FOX One.

FOX One

¿En qué canal transmiten Bayern Munich vs Viking EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Bayern Munich vs Viking por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO a través de Paramount+ y también podrá seguirse mediante ViX.

Paramount+

ViX