Manchester City recibe al Napoli por la fecha 5 de la UEFA Champions League en el Etihad Stadium. El partido se jugará este martes 24 de noviembre del 2026 a partir de las 3:00 PM (hora peruana) y 9:00 PM (hora española). Los citizen necesitan de una nueva victoria en casa para continuar en el selecto grupo de los ocho mejores posicionados; por su lado, los napolitanos llegan a este duelo con apenas tres puntos conseguidos. A continuación te dejamos todos los detalles del partido aquí como horarios, canales TV y dónde verlo ONLINE.

Manchester City vs. Napoli EN VIVO y ONLINE: repasa los horarios, canales TV y dónde ver partido por Champions League desde el Etihad Stadium. / OLI SCARFF

¿A qué hora juega Manchester City vs. Napoli HOY por Champions League?

El partido de Manchester City vs. Napoli por Champions League empieza a las 9:00 PM (hora de España) y a las 3:00 PM (hora de Perú) este martes 24 de noviembre en el Etihad Stadium. Mira todos los horarios aquí.

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 17:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.

México: 14:00 horas.

Estados Unidos (ET): 16:00 horas.

España: 21:00 horas.

Horario, canales TV y dónde ver en vivo el Manchester City vs. Napoli por UEFA Champions League

Fecha: Martes 24 de noviembre del 2026.

Martes 24 de noviembre del 2026. Partido: Manchester City vs. Napoli.

Manchester City vs. Napoli. Hora: 2:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT (USA); 3:00 p.m.(PER/COL/ECU); 5:00 p.m. (ARG/URU).

2:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT (USA); 3:00 p.m.(PER/COL/ECU); 5:00 p.m. (ARG/URU). Canales TV: ESPN, HBO Max, DAZN y Movistar Liga de Campeones.

ESPN, HBO Max, DAZN y Movistar Liga de Campeones. Streaming: Disney+ Premium, Movistar+ y Paramount+.

Disney+ Premium, Movistar+ y Paramount+. Estadio: Etihad Stadium.

¿Dónde ver Manchester City vs. Napoli EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Manchester City vs. Napoli EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 24 de noviembre del 2026 desde el Etihad Stadium.

Para España, el partido de Manchester City vs. Napoli será transmitido a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por cable y streaming.

El partido de Manchester City vs. Napoli será televisado por ESPN y Disney+ Premium para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de HBO Max.

En Perú, el partido de Manchester City vs. Napoli, será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de Paramount+ y DAZN.