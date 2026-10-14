Manchester City vs PSG EN VIVO se enfrentan este miércoles 14 de octubre del 2026 por la fecha 2 de la UEFA Champions League. El cuadro ‘citizen’ llega como favorito luego de vencer 2-0 a Porto en su debut y buscará sumar nuevamente de a tres. Además, tiene en Erling Haaland a su principal arma de ataque, luego de que el delantero noruego marcara los dos goles en el estreno. Por su parte, PSG goleó 6-1 al ŠK Slovan Bratislava y quiere mantener el paso firme en su defensa del título europeo. ¿Qué canales pasan el partido de Manchester City vs PSG HOY por TV ONLINE? ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido para Perú y Sudamérica, mientras que Max lo ofrece en México.

Revisa los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Manchester City vs PSG el miércoles 14 de octubre por la fecha 2 de la Champions League desde el Etihad Stadium.

¿Qué canal transmite Manchester City vs PSG EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Manchester City vs PSG EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 14 de octubre del 2026 desde el Etihad Stadium.

Para España, el partido de Manchester City vs PSG será transmitido a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por cable y streaming.

El partido de Manchester City vs PSG será televisado por ESPN y Disney+ Premium para Perú y Sudamérica. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Max.

En Perú, el partido de Manchester City vs PSG será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de Paramount+ y DAZN.

¿A qué hora juega Manchester City vs PSG HOY por Champions League?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile / Bolivia / Venezuela: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Colombia / Perú / Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. México: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Manchester City vs PSG por UEFA Champions League

Fecha: miércoles 14 de octubre del 2026

miércoles 14 de octubre del 2026 Partido: Manchester City vs PSG

Manchester City vs PSG Hora: 3:00 p.m. ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/PAR/BRA)

3:00 p.m. ET (USA); 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/URU/PAR/BRA) Canales TV: ESPN, Max, Movistar Liga de Campeones

ESPN, Max, Movistar Liga de Campeones Streaming: Disney+ Premium, Movistar+, Paramount+ y DAZN

Disney+ Premium, Movistar+, Paramount+ y DAZN Estadio: Etihad Stadium

¿En qué canal transmiten Manchester City vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en España?

En España, el partido de Manchester City vs PSG por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por Movistar Liga de Campeones, y también se podrá ver vía streaming a través de Movistar+.

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

¿En qué canal transmiten Manchester City vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Perú?

En Perú, el partido de Manchester City vs PSG por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Manchester City vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Colombia?

En Colombia, el partido de Manchester City vs PSG por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Manchester City vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Argentina?

En Argentina, el partido de Manchester City vs PSG por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por FOX Sports, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

FOX Sports

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Manchester City vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Paraguay?

En Paraguay, el partido de Manchester City vs PSG por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Manchester City vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Uruguay?

En Uruguay, el partido de Manchester City vs PSG por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Manchester City vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Chile?

En Chile, el partido de Manchester City vs PSG por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN 5, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN 5

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Manchester City vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Venezuela?

En Venezuela, el partido de Manchester City vs PSG por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Manchester City vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Manchester City vs PSG por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Manchester City vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Ecuador?

En Ecuador, el partido de Manchester City vs PSG por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por ESPN, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Manchester City vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en México?

En México, el partido de Manchester City vs PSG por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO por Max.

Max

¿En qué canal transmiten Manchester City vs PSG EN VIVO hoy por UEFA Champions League en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Manchester City vs PSG por la fecha 2 de la UEFA Champions League se transmitirá EN VIVO a través de Paramount+ y también podrá seguirse mediante DAZN.

Paramount+

DAZN