Redacción EC
Redacción EC

visita a en Stamford Bridge por la quinta jornada de la . La recuperación de Yamal no es la única buena noticia en el Barça, que el sábado regresó al renovado Camp Nou, con las novedades de los ya recuperados Joan Garcia y Raphinha. La vuelta del arquero coincidió con la primera portería a cero en los últimos 12 partidos, desde el 21 de septiembre contra el Getafe (3-0) antes incluso de la lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego más de un mes. Y a falta de los goles del brasileño o de Marcus Rashford, que estará disponible para el viaje a Londres, el Barça puede seguir contando con los goles de sus delanteros más en forma, Robert Lewandowski, Ferran Torres y Fermín López, autores de los goles contra el Athletic.

El partido de Barcelona vs Chelsea será transmitido en toda Sudamérica vía ESPN y Disney+ Premium. En España la transmisión para por televisión en Movistar Liga de Campeones, por streaming podrás ver el juego en Movistar+. En México pasan el partido por TNT Sports y HBO Max. En el resto de Centroamérica míralo por ESPN y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás ver el encuentro por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.

Barcelona vs Chelsea EN VIVO: revisa a qué hora juegan y dónde ver transmisión del partido por la fecha 5 de la Champions League desde Stamford Bridge.
Barcelona vs Chelsea EN VIVO: revisa a qué hora juegan y dónde ver transmisión del partido por la fecha 5 de la Champions League desde Stamford Bridge.

¿A qué hora juega Barcelona vs Chelsea HOY?

El partido deBarcelona vs Chelsea por la jornada 5 de la Champions League, será este martes 25 de noviembre del 2025 a las 3:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Stamford Bridge.

Hora del partido, Barcelona vs Chelsea

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.
  • Estados Unidos: 3:15 p.m.
  • España: 9:00 p.m.

Canal TV para ver Barcelona vs Chelsea EN VIVO

La transmisión del partido entre Barcelona vs Chelsea será transmisitido en ESPN. En streaming lo podrás ver por Disney+ Premium en Sudamérica. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

Barcelona vs Chelsea EN VIVO: revisa a qué hora juegan y dónde ver transmisión del partido por la fecha 5 de la Champions League desde Stamford Bridge.
Barcelona vs Chelsea EN VIVO: revisa a qué hora juegan y dónde ver transmisión del partido por la fecha 5 de la Champions League desde Stamford Bridge.
/ LLUIS GENE

¿Dónde ver Barcelona vs Chelsea EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú3:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Colombia3:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Ecuador3:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Argentina5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Brasil5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Paraguay5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Uruguay5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Chile5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Venezuela4:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Bolivia4:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
México2:00 p.m.TNT SportsHBO Max
Estados Unidos3:00 p.m.TUDN, UnivisionParamount+, Vix, TUDN App
España9:00 p.m.Movistar Liga de CampeonesMovistar+

Horario, TV y dónde ver en vivo Barcelona vs Chelsea

  • Fecha: Martes 25 de noviembre del 2025
  • Partido: Barcelona vs Chelsea
  • Horario: 9:00 p.m. hora de Barcelona, España.
  • Canal: ESPN | Streaming: Disney+ Premium
  • Estadio: Stamford Bridge

Premios DT | Vota y participa por una TV Este link:

TAGS