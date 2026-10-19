Este martes 20 y miércoles 21 de octubre se juega una nueva jornada de la UEFA Champions League, los mejores equipos de Europa se enfrentarán en una fecha decisiva que marcará el camino de cada equipo en la competencia más importante del ‘Viejo continente’. A continuación te mostramos qué canales transmiten y dónde ver online los partidos de la Liga de Campeones en Perú, Argentina, Colombia, Chile y resto de Sudamérica, también en México, España, Estados Unidos y demás.
¿Dónde ver partido de la UEFA Champions League EN VIVO y ONLINE?
En Perú y Sudamérica, la UEFA Champions League 2026/27 se transmite en vivo a través de ESPN y por streaming en Disney+ Plan Premium.
Canales y Plataformas según tu país
- Perú y Sudamérica (excepto Brasil):
- México:
- España:
- Estados Unidos:
Partidos de Champions League: horarios de la jornada 3
Martes 20 de octubre de 2026
- 11:45 AM | Sabah FK vs. Borussia Dortmund
- 11:45 AM | Fenerbahçe vs. Slavia de Praga
- 2:00 PM | PSG vs. Barcelona
- 2:00 PM | Liverpool vs. Villarreal
- 2:00 PM | Manchester City vs. AEK Atenas
- 2:00 PM | Napoli vs. Bodø/Glimt
- 2:00 PM | Porto vs. PSV Eindhoven
- 2:00 PM | AS Roma vs. Slovan Bratislava
- 2:00 PM | Stuttgart vs. Atlético de Madrid
Miércoles 21 de octubre de 2026
- 11:45 AM | Como 1907 vs. Manchester United
- 11:45 AM | Lille vs. Galatasaray
- 2:00 PM | Bayern de Múnich vs. Arsenal
- 2:00 PM | Real Madrid vs. RB Leipzig
- 2:00 PM | Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk
- 2:00 PM | Real Betis vs. Feyenoord
- 2:00 PM | Sporting de Portugal vs. LASK Linz
- 2:00 PM | Aston Villa vs. Viking FK
- 2:00 PM | Club Brujas vs. Lens