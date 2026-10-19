Este martes 20 y miércoles 21 de octubre se juega una nueva jornada de la UEFA Champions League, los mejores equipos de Europa se enfrentarán en una fecha decisiva que marcará el camino de cada equipo en la competencia más importante del ‘Viejo continente’. A continuación te mostramos qué canales transmiten y dónde ver online los partidos de la Liga de Campeones en Perú, Argentina, Colombia, Chile y resto de Sudamérica, también en México, España, Estados Unidos y demás.

Repasa los canales EN VIVO que transmiten los partidos de la UEFA Champions League, y también dónde verlo ONLINE por streaming. / VALERY HACHE

¿Dónde ver partido de la UEFA Champions League EN VIVO y ONLINE?

En Perú y Sudamérica, la UEFA Champions League 2026/27 se transmite en vivo a través de ESPN y por streaming en Disney+ Plan Premium.

Canales y Plataformas según tu país

Perú y Sudamérica (excepto Brasil):



México:



España:



Estados Unidos:



Partidos de Champions League: horarios de la jornada 3

Martes 20 de octubre de 2026

11:45 AM | Sabah FK vs. Borussia Dortmund

11:45 AM | Fenerbahçe vs. Slavia de Praga

2:00 PM | PSG vs. Barcelona

2:00 PM | Liverpool vs. Villarreal

2:00 PM | Manchester City vs. AEK Atenas

2:00 PM | Napoli vs. Bodø/Glimt

2:00 PM | Porto vs. PSV Eindhoven

2:00 PM | AS Roma vs. Slovan Bratislava

2:00 PM | Stuttgart vs. Atlético de Madrid

Miércoles 21 de octubre de 2026