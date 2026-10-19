Por Joao Muñoz Tineo

Este martes 20 y miércoles 21 de octubre se juega una nueva jornada de la , los mejores equipos de Europa se enfrentarán en una fecha decisiva que marcará el camino de cada equipo en la competencia más importante del ‘Viejo continente’. A continuación te mostramos qué canales transmiten y dónde ver online los partidos de la Liga de Campeones en Perú, Argentina, Colombia, Chile y resto de Sudamérica, también en México, España, Estados Unidos y demás.

Repasa los canales EN VIVO que transmiten los partidos de la UEFA Champions League, y también dónde verlo ONLINE por streaming.
Repasa los canales EN VIVO que transmiten los partidos de la UEFA Champions League, y también dónde verlo ONLINE por streaming.
/ VALERY HACHE

¿Dónde ver partido de la UEFA Champions League EN VIVO y ONLINE?

En Perú y Sudamérica, la UEFA Champions League 2026/27 se transmite en vivo a través de ESPN y por streaming en Disney+ Plan Premium.

Canales y Plataformas según tu país

  • Perú y Sudamérica (excepto Brasil):
  • México:
  • España:
  • Estados Unidos:

Partidos de Champions League: horarios de la jornada 3

Martes 20 de octubre de 2026

  • 11:45 AM | Sabah FK vs. Borussia Dortmund
  • 11:45 AM | Fenerbahçe vs. Slavia de Praga
  • 2:00 PM | PSG vs. Barcelona
  • 2:00 PM | Liverpool vs. Villarreal
  • 2:00 PM | Manchester City vs. AEK Atenas
  • 2:00 PM | Napoli vs. Bodø/Glimt
  • 2:00 PM | Porto vs. PSV Eindhoven
  • 2:00 PM | AS Roma vs. Slovan Bratislava
  • 2:00 PM | Stuttgart vs. Atlético de Madrid

Miércoles 21 de octubre de 2026

  • 11:45 AM | Como 1907 vs. Manchester United
  • 11:45 AM | Lille vs. Galatasaray
  • 2:00 PM | Bayern de Múnich vs. Arsenal
  • 2:00 PM | Real Madrid vs. RB Leipzig
  • 2:00 PM | Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk
  • 2:00 PM | Real Betis vs. Feyenoord
  • 2:00 PM | Sporting de Portugal vs. LASK Linz
  • 2:00 PM | Aston Villa vs. Viking FK
  • 2:00 PM | Club Brujas vs. Lens

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