Real Madrid y Juventus estarán mano a mano en la tercera jornada por la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido será transmitido EN EXCLUSIVA en ESPN y Disney+ para todo Sudamérica, en España lo televisa Movistar Liga de Campeones y en México por Caliente TV y Amazon Prime.

La sociedad formada por Kylian Mbappé y Arda Güler, llamada a marcar una nueva época en el Real Madrid, afrontará el miércoles otra prueba frente a la Juventus en la tercera jornada de la Liga de Campeones, antes del Clásico contra el Barça del próximo domingo.

La dupla, que comenzó a engrasar la maquinaria el pasado curso con tres tantos, vive un momento de máximo apogeo desde el arranque de la campaña: el delantero galo acumula 15 goles en 11 partidos, de los cuales 6 de ellos nacieron de las botas del centrocampista turco, afianzado esta temporada como titular.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Juventus EN VIVO GRATIS?

El partido de Real Madrid vs. Juventus en vivo por la fecha 3 de la Champions League será transmitido por el canal de ESPN 2 y Disney+ en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

El partido de Real Madrid vs. Juventus en vivo por la fecha 3 de la Champions League será transmitido en Perú por ESPN 2 y Disney+.

El partido de Real Madrid vs. Juventus en vivo por la fecha 3 de la Champions League será transmitido en España por Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus.

El partido de Real Madrid vs. Juventus en vivo por la fecha 3 de la Champions League será transmitido en México por Caliente TV y Amazon Prime.

El partido de Real Madrid vs. Juventus en vivo por la fecha 3 de la Champions League será transmitido en Estados Unidos por Paramount+ y Amazon Prime Video.

El partido de Real Madrid vs. Juventus en vivo por la fecha 3 de la Champions League empezará a las 2:00 p.m. en Perú.