Real Madrid y Liverpool se enfrentan por la cuarta jornada de la Champions League en Anfield. El técnico del Madrid, Xabi Alonso, vuelve a Inglaterra para enfrentarse a su antiguo equipo, en Champions el martes, tras un inicio de temporada casi inmaculado con el club blanco.

Mientras que el campeón de la Premier League sólo ha conseguido dos victorias en sus últimos ocho partidos, el cuadro madridista, que mejora cada semana bajo la batuta del entrenador vasco y se encuentra en un gran momento.

Los campeones europeos en 15 ocasiones vencieron el 26 de octubre al Barcelona en el Clásico y buscan asestar un nuevo golpe sobre la mesa en otro duelo de alto calibre, frente al Liverpool de Arne Slot.

El partido entre Real Madrid vs Liverpool se verá por ESPN y Disney+ Premium en toda Sudamérica, incluyendo países como: Perú, Colombia, Chile, entre otros. Por otro lado, en España se televisará por Movistar Liga de Campeones.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO?

El partido de Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO por la fecha 4 de la Champions League, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ Premium en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Liverpool en Perú?

El partido de Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO será transmitido por ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú mediante cable y streaming.

¿Dónde pasan Real Madrid vs. Liverpool en Argentina?

El partido de Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO será transmitido por FOX Sports y Disney+ Premium para todo el Argentina mediante cable y streaming.

¿Dónde televisan, Real Madrid vs. Liverpool en España?

El Clásico de Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO por Champions League será transmitido por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones para toda España mediante cable y streaming.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Liverpool en México?

El partido de Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO será transmitido por TNT Sports HBO Max para todo México mediante cable y streaming.

Canal TV para ver Real Madrid vs. Liverpool en Estados Unidos

El partido de Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO será transmitido por Paramount+, TUDN, Univision y Amazon Prime Video para todo Estados Unidos mediante cable y streaming.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Liverpool HOY?

El partido de Real Madrid vs. Liverpool por la jornada 4 de la Champions League 2025/26, se jugará este martes 4 de noviembre del 2025 a las 3:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Anfield.

Fecha : Martes 4 de noviembre 2025

: Martes 4 de noviembre 2025 Partido : Real Madrid vs. Liverpool por Champions League

: Real Madrid vs. Liverpool por Champions League Horario : 15:00 horas de Lima, Perú

: 15:00 horas de Lima, Perú Canal : ESPN, Movistar Liga de Campeones y HBO Max | Streaming: Disney+ Premium

: ESPN, Movistar Liga de Campeones y HBO Max | Streaming: Disney+ Premium Estadio: Anfield

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Liverpool

Alineación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Huijsen, Eder Militao, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.

Thibaut Courtois; Fede Valverde, Huijsen, Eder Militao, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius Jr y Kylian Mbappé. Alineación de Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Cody Gakpo.