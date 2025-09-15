¿Dónde ver Real Madrid vs. Marsella EN VIVO y EN DIRECTO? La ‘Casa Blanca’ iniciará su camino en una nueva edición de la UEFA Champions League. Xabi Alonso, en su primera temporada con el club madrileño, buscará la ‘Orejona’.

El español, que jugó como centrocampista en el Liverpool y el Real Madrid, conquistó una Champions con ambos clubes como jugador.

Sumar esos títulos como entrenador es clave para conservar su puesto en el Real Madrid, que valora la Liga de Campeones por encima de todos los demás trofeos.

Para que puedas ver el partido entre Real Madrid y Marsella, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Marsella EN VIVO GRATIS?

El partido de Real Madrid vs. Marsella en vivo por la fecha 1 de la UEFA Champions League, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs. Marsella HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: ESPN y Disney+

En Paraguay lo pasa: ESPN y Disney+

En Uruguay lo pasa: ESPN y Disney+

En Chile lo pasa: ESPN y Disney+

En Ecuador lo pasa: ESPN y Disney+

En Venezuela lo pasa: ESPN y Disney+

En Perú lo pasa: ESPN y Disney+

En Brasil lo pasa: Disney+

En Colombia lo pasa: ESPN y Disney+

En Bolivia lo pasa: ESPN y Disney+

En México lo pasa: Max, Amazon Prime Video, tabii

En Estados Unidos lo pasa: Paramount+, DAZN, Amazon Prime

En España lo televisa: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, tabii

