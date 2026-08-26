Por Rogger Fernández

El fase de la liga se realizará este jueves 27 de agosto de 2026 en el Grimaldi Forum de Mónaco, donde los 36 equipos participantes conocerán a sus rivales para la primera etapa del torneo. La ceremonia comenzará a las 11:00 a.m. (hora peruana), equivalente a las 18:00 horas en Mónaco. La UEFA confirmó a 36 equipos, los cuales tendrán ocho rivales (cuatro como local y cuatro como visitante). ¿Qué canales pasan el sorteo de la Champions League EN VIVO HOY por TV ONLINE? Conoce dónde ver el sorteo según tu país y cómo seguirlo EN VIVO vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el Sorteo de la Champions League 2026/27 este jueves 27 de agosto desde el Grimaldi Forum de Mónaco.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el Sorteo de la Champions League 2026/27 este jueves 27 de agosto desde el Grimaldi Forum de Mónaco.

¿Qué canal transmite el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el Sorteo de la Champions League 2026/27 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 27 de agosto desde el Grimaldi Forum de Mónaco.

En Sudamérica, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 será transmitido EN VIVO por Disney+ Premium. En México, podrás seguir la ceremonia a través de TNT Sports y Max. Por otro lado, en Estados Unidos estará disponible mediante Paramount+, ViX y CBS Sports, mientras que en España la transmisión estará a cargo de Movistar Plus. La UEFA también ofrecerá el sorteo de manera gratuita a través de sus plataformas oficiales.

¿A qué hora es el Sorteo Champions League 2026/27 HOY?

  • Perú / Colombia / Ecuador: 11:00 a.m.
  • México: 10:00 a.m.
  • Chile / Bolivia / Venezuela: 12:00 p.m.
  • Argentina / Uruguay / Paraguay / Brasil: 1:00 p.m.
  • Estados Unidos (ET): 12:00 p.m.
  • España: 6:00 p.m.
  • Mónaco: 6:00 p.m.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Sorteo de la Champions League 2026/27

PaísHorariosCanal TV y Streaming
Perú11:00 a.m.Disney+ Premium
Colombia11:00 a.m.Disney+ Premium
Ecuador11:00 a.m.Disney+ Premium
Chile12:00 p.m.Disney+ Premium
Bolivia12:00 p.m.Disney+ Premium
Venezuela12:00 p.m.Disney+ Premium
Argentina1:00 p.m.Disney+ Premium
Uruguay1:00 p.m.Disney+ Premium
Paraguay1:00 p.m.Disney+ Premium
Brasil1:00 p.m.Disney+ Premium
México10:00 a.m.TNT Sports y Max
Estados Unidos12:00 p.m.Paramount+, ViX y CBS Sports
España6:00 p.m.Movistar Plus

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Perú?

En Perú, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 será transmitido EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.

  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Argentina?

En Argentina, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 podrá seguirse EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.

  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Colombia?

En Colombia, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 será transmitido EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.

  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Ecuador?

En Ecuador, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 se podrá ver EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.

  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Chile?

En Chile, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 será transmitido EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.

  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Venezuela?

En Venezuela, los aficionados podrán seguir el sorteo de la Champions League 2026/27 EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.

  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Bolivia?

En Bolivia, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 se podrá seguir EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.

  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Uruguay?

En Uruguay, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 será transmitido EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.

  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Paraguay?

En Paraguay, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 se podrá seguir EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.

  • Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en México?

En México, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 será transmitido EN VIVO por TNT Sports y Max, canales que cuentan con los derechos de transmisión del evento.

  • TNT Sports
  • Max

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 se podrá seguir EN VIVO por Paramount+, ViX y CBS Sports, canales que cuentan con los derechos de transmisión del evento.

  • Paramount+
  • ViX
  • CBS Sports

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en España?

En España, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 se podrá seguir EN VIVO por Movistar Plus, que ofrecerá una cobertura especial desde el Grimaldi Forum de Mónaco.

  • Movistar Plus

¿Cómo será el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27?

Los 36 equipos estarán distribuidos en cuatro bombos de nueve clubes. Cada equipo será emparejado con ocho rivales: dos de cada bombo, con un partido de local y otro de visitante frente a cada uno de ellos. Además, en principio, no podrán enfrentarse equipos de una misma asociación y cada club podrá tener como máximo dos rivales de una misma federación.

La fase de liga comenzará el 8 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta el 27 de enero de 2027. Los ocho primeros de la tabla avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre los puestos 9 y 24 disputarán los playoffs de acceso a esa instancia.

Bombos del Sorteo de la Champions LEague 2026/27

  • Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.
  • Bombo 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.
  • Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.
  • Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, Como, Lens, LASK Linz y Sabah FK.
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