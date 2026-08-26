El Sorteo de la Champions League 2026/27 fase de la liga se realizará este jueves 27 de agosto de 2026 en el Grimaldi Forum de Mónaco, donde los 36 equipos participantes conocerán a sus rivales para la primera etapa del torneo. La ceremonia comenzará a las 11:00 a.m. (hora peruana), equivalente a las 18:00 horas en Mónaco. La UEFA confirmó a 36 equipos, los cuales tendrán ocho rivales (cuatro como local y cuatro como visitante). ¿Qué canales pasan el sorteo de la Champions League EN VIVO HOY por TV ONLINE? Conoce dónde ver el sorteo según tu país y cómo seguirlo EN VIVO vía streaming.
¿Qué canal transmite el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO por TV y Streaming Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el Sorteo de la Champions League 2026/27 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 27 de agosto desde el Grimaldi Forum de Mónaco.
En Sudamérica, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 será transmitido EN VIVO por Disney+ Premium. En México, podrás seguir la ceremonia a través de TNT Sports y Max. Por otro lado, en Estados Unidos estará disponible mediante Paramount+, ViX y CBS Sports, mientras que en España la transmisión estará a cargo de Movistar Plus. La UEFA también ofrecerá el sorteo de manera gratuita a través de sus plataformas oficiales.
¿A qué hora es el Sorteo Champions League 2026/27 HOY?
- Perú / Colombia / Ecuador: 11:00 a.m.
- México: 10:00 a.m.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 12:00 p.m.
- Argentina / Uruguay / Paraguay / Brasil: 1:00 p.m.
- Estados Unidos (ET): 12:00 p.m.
- España: 6:00 p.m.
- Mónaco: 6:00 p.m.
Horario, TV y dónde ver en vivo el Sorteo de la Champions League 2026/27
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|11:00 a.m.
|Disney+ Premium
|Colombia
|11:00 a.m.
|Disney+ Premium
|Ecuador
|11:00 a.m.
|Disney+ Premium
|Chile
|12:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Bolivia
|12:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Venezuela
|12:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Argentina
|1:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Uruguay
|1:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Paraguay
|1:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Brasil
|1:00 p.m.
|Disney+ Premium
|México
|10:00 a.m.
|TNT Sports y Max
|Estados Unidos
|12:00 p.m.
|Paramount+, ViX y CBS Sports
|España
|6:00 p.m.
|Movistar Plus
¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Perú?
En Perú, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 será transmitido EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Argentina?
En Argentina, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 podrá seguirse EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Colombia?
En Colombia, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 será transmitido EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Ecuador?
En Ecuador, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 se podrá ver EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Chile?
En Chile, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 será transmitido EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Venezuela?
En Venezuela, los aficionados podrán seguir el sorteo de la Champions League 2026/27 EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Bolivia?
En Bolivia, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 se podrá seguir EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Uruguay?
En Uruguay, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 será transmitido EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Paraguay?
En Paraguay, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 se podrá seguir EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en México?
En México, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 será transmitido EN VIVO por TNT Sports y Max, canales que cuentan con los derechos de transmisión del evento.
- TNT Sports
- Max
¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 se podrá seguir EN VIVO por Paramount+, ViX y CBS Sports, canales que cuentan con los derechos de transmisión del evento.
- Paramount+
- ViX
- CBS Sports
¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en España?
En España, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 se podrá seguir EN VIVO por Movistar Plus, que ofrecerá una cobertura especial desde el Grimaldi Forum de Mónaco.
- Movistar Plus
¿Cómo será el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27?
Los 36 equipos estarán distribuidos en cuatro bombos de nueve clubes. Cada equipo será emparejado con ocho rivales: dos de cada bombo, con un partido de local y otro de visitante frente a cada uno de ellos. Además, en principio, no podrán enfrentarse equipos de una misma asociación y cada club podrá tener como máximo dos rivales de una misma federación.
La fase de liga comenzará el 8 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta el 27 de enero de 2027. Los ocho primeros de la tabla avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre los puestos 9 y 24 disputarán los playoffs de acceso a esa instancia.
Bombos del Sorteo de la Champions LEague 2026/27
- Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.
- Bombo 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.
- Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.
- Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, Como, Lens, LASK Linz y Sabah FK.