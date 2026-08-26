El Sorteo de la Champions League 2026/27 fase de la liga se realizará este jueves 27 de agosto de 2026 en el Grimaldi Forum de Mónaco, donde los 36 equipos participantes conocerán a sus rivales para la primera etapa del torneo. La ceremonia comenzará a las 11:00 a.m. (hora peruana), equivalente a las 18:00 horas en Mónaco. La UEFA confirmó a 36 equipos, los cuales tendrán ocho rivales (cuatro como local y cuatro como visitante). ¿Qué canales pasan el sorteo de la Champions League EN VIVO HOY por TV ONLINE? Conoce dónde ver el sorteo según tu país y cómo seguirlo EN VIVO vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el Sorteo de la Champions League 2026/27 este jueves 27 de agosto desde el Grimaldi Forum de Mónaco.

¿Qué canal transmite el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el Sorteo de la Champions League 2026/27 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 27 de agosto desde el Grimaldi Forum de Mónaco.

En Sudamérica, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 será transmitido EN VIVO por Disney+ Premium. En México, podrás seguir la ceremonia a través de TNT Sports y Max. Por otro lado, en Estados Unidos estará disponible mediante Paramount+, ViX y CBS Sports, mientras que en España la transmisión estará a cargo de Movistar Plus. La UEFA también ofrecerá el sorteo de manera gratuita a través de sus plataformas oficiales.

¿A qué hora es el Sorteo Champions League 2026/27 HOY?

Perú / Colombia / Ecuador: 11:00 a.m.

11:00 a.m. México: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Chile / Bolivia / Venezuela: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Argentina / Uruguay / Paraguay / Brasil: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Estados Unidos (ET): 12:00 p.m.

12:00 p.m. España: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Mónaco: 6:00 p.m.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Sorteo de la Champions League 2026/27

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 11:00 a.m. Disney+ Premium Colombia 11:00 a.m. Disney+ Premium Ecuador 11:00 a.m. Disney+ Premium Chile 12:00 p.m. Disney+ Premium Bolivia 12:00 p.m. Disney+ Premium Venezuela 12:00 p.m. Disney+ Premium Argentina 1:00 p.m. Disney+ Premium Uruguay 1:00 p.m. Disney+ Premium Paraguay 1:00 p.m. Disney+ Premium Brasil 1:00 p.m. Disney+ Premium México 10:00 a.m. TNT Sports y Max Estados Unidos 12:00 p.m. Paramount+, ViX y CBS Sports España 6:00 p.m. Movistar Plus

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Perú?

En Perú, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 será transmitido EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Argentina?

En Argentina, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 podrá seguirse EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Colombia?

En Colombia, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 será transmitido EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Ecuador?

En Ecuador, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 se podrá ver EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Chile?

En Chile, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 será transmitido EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Venezuela?

En Venezuela, los aficionados podrán seguir el sorteo de la Champions League 2026/27 EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Bolivia?

En Bolivia, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 se podrá seguir EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Uruguay?

En Uruguay, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 será transmitido EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Paraguay?

En Paraguay, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 se podrá seguir EN VIVO por Disney+ Premium, plataforma que ofrece contenidos deportivos de ESPN en la región.

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en México?

En México, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 será transmitido EN VIVO por TNT Sports y Max, canales que cuentan con los derechos de transmisión del evento.

TNT Sports

Max

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 se podrá seguir EN VIVO por Paramount+, ViX y CBS Sports, canales que cuentan con los derechos de transmisión del evento.

Paramount+

ViX

CBS Sports

¿En qué canal transmiten el Sorteo Champions League 2026/27 EN VIVO hoy en España?

En España, el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27 se podrá seguir EN VIVO por Movistar Plus, que ofrecerá una cobertura especial desde el Grimaldi Forum de Mónaco.

Movistar Plus

¿Cómo será el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27?

Los 36 equipos estarán distribuidos en cuatro bombos de nueve clubes. Cada equipo será emparejado con ocho rivales: dos de cada bombo, con un partido de local y otro de visitante frente a cada uno de ellos. Además, en principio, no podrán enfrentarse equipos de una misma asociación y cada club podrá tener como máximo dos rivales de una misma federación.

La fase de liga comenzará el 8 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta el 27 de enero de 2027. Los ocho primeros de la tabla avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre los puestos 9 y 24 disputarán los playoffs de acceso a esa instancia.

Bombos del Sorteo de la Champions LEague 2026/27

Bombo 1 : Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.

: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid. Bombo 2 : Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven. Bombo 3 : Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray. Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, Como, Lens, LASK Linz y Sabah FK.