El sorteo de los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 se celebrará el viernes 30 de enero de 2026 en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza, donde se definirán los enfrentamientos de la eliminatoria que completa los octavos de final de la máxima competición europea. A continuación, te mostramos dónde ver, los canales de transmisión y horarios del sorteo.

¿A qué hora es el sorteo de Playoff de la Champions League?

¿Dónde ver sorteo de Playoff de la Champions League?

La transmisión del sorteo de Playoff de la Champions League será a través de UEFA TV para todo el mundo. Sin embargo, ESPN y Disney+ Premium transmiten para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, podrás ver el sorteo de Champions por televisión y streaming a través de Movistar Movistar Liga de Campeones y Movistar+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de TNT Sports y HBO Max. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: TUDN, UniMás y Paramount+.

¿Qué canal transmite sorteo de Playoff de la Champions League?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 6:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 6:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 6:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 8:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Brasil 8:00 a.m. TNT GO y Claro TV MAX Paraguay 8:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 8:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Chile 8:00 a.m. ESPN Premium Disney+ Premium Bolivia 7:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 7:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 5:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 5:00 a.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 5:00 a.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 5:00 a.m. ESPN Disney+ Premium México 5:00 a.m. TNT Sports HBO Max Estados Unidos 6:00 a.m. TUDN y UniMás Paramount+ España 12:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

¿Qué se sortea exactamente?

En este sorteo se emparejarán los clubes que terminaron entre los puestos 9° y 24° en la fase de liga de la Champions League 2025/26, para definir quiénes disputarán las eliminatorias de playoff que darán acceso a los octavos de final de la competición.

Consejos para verlo en vivo

Conecta unos 10 minutos antes para no perder el inicio.

para no perder el inicio. Revisa los canales y plataformas locales de transmisión según tu país.

de transmisión según tu país. Sigue el sorteo en UEFA.com si no tienes acceso por TV.