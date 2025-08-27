Una nueva edición de la UEFA Champions League está por iniciar. Este jueves 28 de agosto se llevará a cabo el sorteo de la fase liga del máximo torneo a nivel de clubes.

PSG defenderá su reinado ante el embate de otros grandes clubes como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Inter de Milán, etc.

A continuación, conoce los canales y en dónde ver la transmisión de la ceremonia.

Dónde ver Sortero de Champions League en Sudamérica

El sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26 será transmitido en Perú y toda Sudamérica a través de la plataforma de Disney Plus, en donde podrás ver toda la ceremonia previa suscripción.

Dónde ver Sortero de Champions League en México

El sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26 será transmitido en México a través de las plataformas Max y Amazon Prime, en donde se podrá ver previa suscripción.

Dónde ver Sortero de Champions League en España

El sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26 será transmitido en España a través de Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus.