Dortmund vs. Real Madrid se enfrentarán este sábado 1 de junio del 2024 por la final de la Champions League en Wembley. El partido será transmitido por las señales de ESPN, Movistar Plus, TNT Sports, MAX, Paramount, RTVE, LA 1, FOX Sports, TUDN, VIX, Univision y Star Plus. Entérate a qué hora juegan, precio de tickets, posibles alineaciones, pronósticos, historial y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

¿CUÁNDO JUEGA DORTMUND VS REAL MADRID?

El partido por la gran final de la Champions League entre Dortmund vs. Real Madrid se disputará este sábado 1 de junio del 2024 en el estadio de Wembley, Inglaterra.

HORARIOS DEL PARTIDO DORTMUND VS REAL MADRID

México, Panamá, Costa Rica: 13:00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 14:00 horas

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas

Argentina, Brasil y Uruguay: 16:00 horas

España y Alemania: 21:00 horas

¿EN QUÉ CANAL TRANSMITEN DORTMUND VS REAL MADRID?

El encuentro entre Dortmund vs. Real Madrid por la gran final de la Champions League 2024 será transmitido por los canales de ESPN, Claro TV, Zapping TV, FOX Sports y DirecTV para toda Sudamérica (Depende del país). Mientras que en México lo podrás mirar en Max y TNT Sports. En España lo televisan por RTVE, Movistar+, fuboTV España, TVE La 1 y Movistar Liga de Campeones. Finalmente, por Estados Unidos, lo transmiten vía Paramount+, TUDN y Univision NOW. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

¿DÓNDE VER DORTMUND VS REAL MADRID HOY?

Para que puedas ver la transmisión televisada online del partido entre Dortmund vs. Real Madrid hoy por internet tendrás que crearte una cuenta en Star Plus (En Sudamérica), Zapping TV (En Brasil), MAX (En México), Paramount y TUDN App (En Estados Unidos), Movistar Plus y RTVE (En España). Con tu suscripción podrás ver más eventos del deporte rey, entre otras cosas.

ALINEACIONES, DORTMUND VS REAL MADRID HOY

Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi o Malen, Brandt, Jadon Sancho; Füllkrug.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham; Rodrygo y Vinicius.

¿DÓNDE JUEGAN DORTMUND VS REAL MADRID?

Borussia Dortmund y Real Madrid protagonizarán una final de Champions League en el Estadio de Wembley,que es un recinto de fútbol ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra. Está emplazado en el lugar donde se erigía el antiguo estadio con el mismo nombre construido en 1923.

HISTORIAL, DORTMUND VS REAL MADRID

Dortmund y Real Madrid se verán las caras una vez más en Liga de Campeones. Ambos equipos solo se han enfrentado en esta competencia en 14 oportunidades. La estadística favorece al equipo de la ‘Casa Blanca’ quien tiene 6 victorias a su favor. Por otro lado, los alemanes solo pudieron vencer a los madridistas en 3 ocasiones y han empatado 4 veces.

Último partido de Real Madrid vs Dortmund. / JAVIER SORIANO

ÚLTIMO PARTIDO DE DORTMUND VS REAL MADRID

En el último partido de Champions League, que se han enfrentado españoles y alemanes quedó a favor del Real Madrid. El encuentro perteneció a la última jornada de la fase de grupos del Grupo H, con goles de Cristiano Ronaldo, Borja Mayoral y Lucas Vázquez, los dirigidos en ese entonces por Zidane, hicieron respetar el Santiago Bernabéu y salieron vencedores. Pierre Emerick Aubameyang anotó un doblete, pero no serviría de mucho.

APUESTAS, DORTMUND VS REAL MADRID

Las cuotas que arrojan las casa de apuestas dan como favorito al Real Madrid, los dirigidos por Carlo Ancelotti es el primer candidato a salir campeón según los juegos de azar, aquí te dejamos las cuotas.

Apuesta total: Borussia Dortmund (4.75) vs. Real Madrid (1.70) | Empate 4.00

Borussia Dortmund (4.75) vs. Real Madrid (1.70) | Empate 4.00 Inkabet: Borussia Dortmund (5.50) vs. Real Madrid (1.62) | Empate 4.00

Borussia Dortmund (5.50) vs. Real Madrid (1.62) | Empate 4.00 Betsson: Borussia Dortmund (5.20) vs. Real Madrid (1.62) | Empate 4.20

Borussia Dortmund (5.20) vs. Real Madrid (1.62) | Empate 4.20 Betsafe: Borussia Dortmund (5.25) vs. Real Madrid (1.62) | Empate 4.20

Borussia Dortmund (5.25) vs. Real Madrid (1.62) | Empate 4.20 DoradoBet: Borussia Dortmund (4.75) vs. Real Madrid (1.70) | Empate 4.00

Borussia Dortmund (4.75) vs. Real Madrid (1.70) | Empate 4.00 Betano: Borussia Dortmund (5.00) vs. Real Madrid (1.65) | Empate 4.10

*Recuerda que las cuotas pueden varias con el pasar de las horas o el correr del partido.

PRONÓSTICO DORTMUND VS REAL MADRID

Si nos basamos en la historia de cada club, el Real Madrid llega como claro favorito a la gran final, sin embargo, la buena campaña del Dortmund, puede hacer que de el batacazo y se quede con la corona. Sin embargo, los pronósticos previos a la final de la Liga de Campeones van en la misma sintonía: el Real Madrid sigue siendo el candidato a ganar el partido, mientras que el empate es el segundo resultado posible. La cuota más alta la paga el triunfo del Borussia Dortmund.

TICKETS Y PRECIO DE ENTRADAS, DORTMUND VS REAL MADRID

Para la final de la Champions League entre Borussia Dortmund y Real Madrid, la compañía puso a la venta 60.000 entradas, de 86.600 espectadores que tiene para albergar el estadio de Wembley. El resto de los boletos están destinadas para compromisos del organismo con patrocinadores, empresas y con instituciones gubernamentales y locales.

Para la gran final de Liga de Campeones de este sábado primer de junio, la UEFA ofrece entradas categoría 1 por 711 euros. Categoría 2, a 502€ y categoría 3 por unos 186 euros.