El Paris Saint-Germain venció 4-2 al Barcelona en la tercera jornada de la fase liga de la Champions League 2026-2027. Vitinha y Fabián Ruiz fueron decisivos en el tramo final del encuentro, con anotaciones a los 80 y 85 minutos que permitieron al conjunto parisino recuperar la ventaja y encaminar el triunfo.

El partido, disputado en el Parque de los Príncipes, tuvo un desarrollo intenso y cambiante. Désiré Doué adelantó al PSG en el primer tiempo, pero el Barcelona reaccionó tras el descanso y encontró el empate por medio de Xavi Espart. Más adelante, Lucas Hernández volvió a poner en ventaja al equipo francés, antes de que Lamine Yamal estableciera el 2-2.

Vitinha marcó el 3-2 del PSG a los 80 minutos

Cuando el Barcelona parecía haber recuperado el control del marcador, Vitinha apareció a los 80 minutos para romper la igualdad. El mediocampista portugués aprovechó una pelota que quedó fuera del área y conectó un remate preciso desde media distancia para vencer al guardameta azulgrana y colocar el 3-2. Su anotación significó un golpe importante para los dirigidos por Hansi Flick, que volvieron a quedar por detrás en el marcador.

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Fabián Ruiz sentenció el partido a los 85 minutos

Cinco minutos después, Fabián Ruiz amplió la diferencia y dejó al Barcelona contra las cuerdas. El centrocampista español anotó el cuarto tanto del PSG a los 85 minutos, una acción que terminó de inclinar el encuentro a favor del equipo dirigido por Luis Enrique. Los dos goles consecutivos cambiaron el panorama en el tramo decisivo y permitieron a los parisinos pasar del empate a una ventaja de dos tantos.

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PSG 4-2 Barcelona: resultado final de la Champions League

El PSG se quedó con la victoria por 4-2 en un duelo correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Champions League. El resultado reflejó la capacidad de reacción del conjunto francés en los minutos finales, después de que el Barcelona consiguiera igualar el marcador en la segunda mitad. Para los azulgranas, el cierre fue especialmente complicado: recibieron dos goles en apenas cinco minutos y no pudieron evitar la derrota en París.

El triunfo reforzó la candidatura del PSG, vigente campeón continental, en una competición en la que ambos equipos llegaban con aspiraciones de avanzar entre los principales protagonistas. El Barcelona, por su parte, había ganado sus dos primeros partidos europeos y llegaba después de imponerse por 5-2 al Betis en LaLiga. Sin embargo, la eficacia parisina en el tramo final terminó marcando la diferencia en uno de los encuentros más atractivos de la jornada.