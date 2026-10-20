PSG golpeó al Barcelona en cinco minutos: los goles de Vitinha y Fabián Ruiz sentenciaron la remontada. Foto: @SC_ESPN
PSG golpeó al Barcelona en cinco minutos: los goles de Vitinha y Fabián Ruiz sentenciaron la remontada. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

El Paris Saint-Germain venció 4-2 al Barcelona en la tercera jornada de la fase liga de la Champions League 2026-2027. Vitinha y Fabián Ruiz fueron decisivos en el tramo final del encuentro, con anotaciones a los 80 y 85 minutos que permitieron al conjunto parisino recuperar la ventaja y encaminar el triunfo.

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