La UEFA Champions League va llegando a su recta final y los mejores equipos de Europa empiezan a armar su camino rumbo hacia la gran final, que se realizará en el Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra. En octavos de final, más de un partido trajo emociones, hasta penales. A continuación, te mostramos los clasificados a la siguiente ronda y cómo llegaron hasta esa instancia los equipos.

Clasificados a cuartos de final de Champions League

Real Madrid

Barcelona

PSG

Bayern Múnich

Manchester City

Arsenal

Atlético Madrid o Inter

Borussia Dortmund o PSV

Real Madrid eliminó a Leipzig

El Real Madrid pasó a cuartos de final de la Champions, pese a empatar 1-1 con el Leipzig en la vuelta de octavos del máximo torneo continental en el estadio Santiago Bernabéu, que cerró su techo para el partido.

Los blancos estarán en cuartos gracias a su victoria 1-0 en la ida, que dejó la eliminatoria 2-1 a su favor, tras un partido en el que el Real Madrid se adelantó con un gol de Vinicius (65) igualado por Willi Orbán (68).

Los merengues sufrieron en un partido en el que por primera vez en Champions el estadio Santiago Bernabéu cerró su nueva cubierta.

“Fue un partido complicado, mal jugado, pero ahora muy feliz”, dijo el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tras el partido.

Ancelotti optó de entrada por poblar el centro del campo, dejando en el banquillo a Rodrigo y poniendo a Camavinga y Tchouaméni junto a Kroos y Valverde, dejando a Vinicius y Bellingham delante.

“La idea era medios de energía para intentar presionar arriba, tener ritmo alto de partido, evitar contras, la realidad es que ha sido un partido flojo con bloque bajo, nunca hemos sido capaces de presionar arriba”, reconoció Ancelotti.

El técnico merengue intentaba evitar las peligrosas transiciones de los alemanes, que, pese a las precauciones locales lograron llevar más peligro que los blancos.

Apenas un remate de cabeza de Vinicius en el área que se fue alto (12) fue la producción ofensiva en los primeros 45 minutos de los merengues, que mejoraron en el segundo tiempo.

- El Leipzig aprieta -

El Real Madrid tenía dificultades para salir sin apenas hombres adelantados y tampoco lograba dominar con la posesión a un Leipzig que daba un susto entrando en velocidad cada vez que encontraba el hueco.

“Ha sido un gran partido de mi equipo, estoy orgulloso de mis jugadores, pero estamos tristes de estar eliminados porque hemos estado cerca de seguir”, afirmó el técnico del Leipzig, Marco Rose.

Dani Olmo fue una pesadilla para Ferland Mendy por la derecha del ataque alemán, que tuvo su protagonista en Lois Openda.

El delantero belga disparó hasta en tres ocasiones, la más clara al filo del descanso cuando soltó un disparo que se fue rozando el palo (42).

Justo antes, Xavi Simons había soltado un disparo cruzado que había obligado a lucirse al portero del Real Madrid Andriy Lunin (41).

El Real Madrid se marchó al descanso acompañado por los silbidos del Bernabéu ante su mala imagen, que Ancelotti remodeló introduciendo a Rodrygo por Camavinga (46).

La entrada del brasileño dio algo de aire al ataque del Real, que siguió sufriendo para sacar el balón ante un Leipzig que dio un punto de intensidad a su presión adelantada.

Openda volvió a rozar el gol al superar a Lunin en una mala salida del arquero, pero el ucraniano del Real Madrid se rehízo para quitarle la pelota (48).

- Sufrimiento hasta el final -

La frustración de los blancos volvió a encarnarse en Vinicius, que vio la amarilla por una enganchón con Orbán sin balón (53).

El Real Madrid se acercó al tanto con una internada de Rodrygo, pero su disparo lo sacó el portero Peter Gulacsi (63).

Apenas dos minutos después, el gol llegó cuando Jude Bellingham puso un balón al área para Vinicius que sólo en el punto de penal puso el 1-0 (65).

La alegría no duró mucho entre los aficionados blancos, que poco después veían cómo Orbán cabeceaba en el área un centro desde la izquierda para hacer el 1-1 (68).

El gol dio alas a los visitantes que empezaron a presionar, echando atrás al Real Madrid que sufrió un tiro demasiado cruzado de Dani Olmo (75) y un disparo de Henrichs que blocó Lunin (79).

Sufriendo por la presión visitante, Luka Modric entró al campo por Kroos para tratar de dar pausa al juego y controlar la posesión, dando algo de oxígeno al equipo.

En los últimos minutos, con balón de Dani Olmo al larguero incluido, el Real se preocupó más de evitar el gol que de marcar hasta llevarse la clasificación.

Barcelona eliminó a Napoli

El Barcelona ganó 3-1 al Nápoles este martes en la vuelta de octavos de final de la Champions, clasificándose para la siguiente fase del torneo continental por primera vez desde 2020.

Fermín adelantó al equipo azulgrana (15) y Joao Cancelo amplió la cuenta (17), antes de que Amir Rrahmani recortara para el Nápoles (30) y Robert Lewandowski pusiera el 3-1 (83), dejando la eliminatoria 4-2 a favor de los catalanes.

El Barcelona volverá a estar en cuartos de final de la Champions cuatro años después, mientras el Nápoles no sólo quedó eliminado sino que también perdió sus opciones de estar en el Mundial de Clubes.

“Seguimos en esta competición, que teníamos mucha ilusión, el objetivo sigue intacto, así que estoy muy contento y muy feliz”, dijo Xavi Hernández tras el partido, convencido de que “el pase a cuartos es muy merecido”.

El equipo azulgrana acabó imponiéndose en un trabajado partido, en el que volvieron a brillar las jóvenes joyas azulgranas como Pau Cubarsí, Fermín o Lamine Yamal para impulsar a los locales.

Yamal volvió a ser una pesadilla por su banda derecha para la defensa del Nápoles, mientras Cubarsí, a sus 17 años, fue un auténtico muro en la zaga azulgrana, que acabaría siendo elegido mejor jugador del partido.

“Estamos delante de una irrupción maravillosa para el Barcelona y para el fútbol español, estamos ante un central de máximo nivel y por muchos años”, dijo Xavi sobre Cubarsí.

El Barcelona empezó con mucha intensidad, presionando arriba y empujando al Nápoles, que buscaba sorprender con balones largos a la espalda de los defensores locales donde intentaba llegar Victor Osimhen.

- Comienzo arrollador -

Los azulgranas fueron una apisonadora durante los primeros 20 minutos, en los que Fermín avisó con un disparo demasiado cruzado (9) y un globo demasiado alto ante la salida del portero Alex Meret (13).

El acoso local tuvo premio cuando Raphinha se fue hasta la línea de fondo para dejar un balón atrás, donde apareció Fermín para hacer el 1-0 (15).

Apenas dos minutos después, Raphinha estrelló un balón en el palo, pero el rechace lo recogió Joao Cancelo para disparar y hacer el 2-0 (17).

El Barcelona dominaba y tenía el encuentro bajo control, pero llegó el gol del Nápoles que cambió el dibujo del partido.

Matteo Politano llegó hasta casi la línea de fondo y centró al área donde llegó Rrahmani para rematar al fondo de la portería azulgrana (30).

El tanto espoleó al Nápoles que empezó a llegar más impulsado por las bandas por sus laterales.

El portero azulgrana Marc-André Ter Stegen sacó una mano providencial a un remate de cabeza de Giovanni di Lorenzo que tuvo el empate en sus manos (34).

El Nápoles aprovechó que el Barcelona abandonó su ímpetu inicial para acercarse con más peligro a los dominios de Ter Stegen y meter balones al área desde las bandas.

- Lewandowski cierra la cuenta -

Con el Nápoles tratando de llegar en velocidad, el Barcelona volvió a presionar arriba buscando recuperar cerca del área del equipo italiano impulsado por los cambios hechos por Xavi Hernández para refrescar a su conjunto.

“Hoy no lo hemos hecho bien. Hubo momentos en que hemos trabajado bien, pero han sido demasiado pocos”, lamentó el técnico del Nápoles, Francesco Calzona.

El Barcelona pudo ampliar su cuenta en una falta directa de Raphinha que sacó con dificultades Meret a córner (67).

El portero del Nápoles volvió a aparecer para despejar un disparo lejando de Ilkay Gundogan (74).

El arquero italiano fue el sostén de su equipo en varios momentos del partido, evitando una mayor renta de los azulgranas.

El Barcelona volvía a dominar y cerca del final, Sergi Roberto, cuya entrada por Fermín (60) había revitalizado al Barça, dejó un balón en boca de gol para el tanto de Lewandowski (83).

El Nápoles se lanzó a la desesperada en los últimos minutos, pero ya no podría dar la vuelta al partido pese a un último tiro al larguero del uruguayo Mathías Olivera (89).

PSG dejó afuera a Real Sociedad

El Paris Saint-Germain pasó este martes a cuartos de final de la Champions al imponerse 2-1 a la Real Sociedad, impulsado por un doblete de Kylian Mbappé en la vuelta de octavos del torneo continental.

Los goles de Mbappé (15, 56) certificaron el pase a la siguiente ronda de un PSG, que ya había ganado 2-0 en la ida en París, mientras Mikel Merino marcó el gol del honor local (89).

La estrella francesa fue el centro de un partido dominado por el equipo galo ante una Real Sociedad que se vio incapaz de superar la intensa presión de su rival en el Reale Arena de San Sebastián.

“Si juega a este nivel (el PSG) es serio candidato a la final de Champions, no es sólo el poderío físico, la calidad, es la manera de defender, de apretar, es complicado. Si no hemos visto una buena versión de la Real Sociedad con balón es por la gran presión del PSG”, admitió el entrenador de la Real, Imanol Alguacil.

El PSG avisó pronto de lo que podía pasar en una llegada de Mbappé que dejó un balón en boca de gol rematado por Bradley Barcola que paró Álex Remiro (9).

El portero de la Real Sociedad fue el sostén de su equipo con unas paradas que evitaron una mayor renta del PSG.

- Dejar atrás las polémicas -

El guardameta no pudo hacer nada cuando Mbappé volvió a entrar por su banda, recortó y puso casi sin ángulo un balón al segundo palo para hacer el 1-0 (15).

El partido venía precedido por la tensión entre el extremo francés y su técnico Luis Enrique Martínez, por las últimas decisiones del español de no dejarle completar los últimos tres partidos ligueros.

Pero, ‘Lucho’ no dudó en apostar durante todo el partido este martes por su estrella, que dejó atrás cualquier tipo de polémica para dejar una de sus mejores actuaciones.

Mbappé, al que muchos en España sueñan con ver con la camiseta del Real Madrid, fue una pesadilla para los hombres de la Real Sociedad, que sólo podían pararle con faltas y agarrones.

La Real Sociedad se vio asfixiada por el juego adelantado de su rival, que apenas le dejaba llegar al campo francés.

“Hemos presionado muy bien a la Real, no ha podido meterse en ningún momento en la eliminatoria y creo que eso tiene mucho mérito”, afirmó Luis Enrique tras el partido.

El PSG estuvo a punto de ampliar su cuenta a la media hora del encuentro cuando de nuevo Mbappé se sacó un disparo seco al primer palo, donde Remiro sacó un pie providencial (29).

La Real Sociedad, con sus mediocampistas desaparecidos ante el vendaval francés, apenas probó al portero Gianluigi Donnarumma hasta los últimos minutos del partido.

- Gol del honor -

El japonés Takefusa Kubo intento sorprender con un disparo lejano que se fue algo desviado (45).

El partido y la eliminatoria se puso aún más cuesta arriba para la Real a la vuelta del descanso con una nueva aparición de Mbappé.

Una nueva carrera de la estrella francesa por su costado acabó con un disparo al palo cortó que sorprendió a Remiro para hacer el 2-0 (56).

Pese al resultado la Real dudaba en lanzarse al ataque y dejar espacios que pudieran aprovechar aún más los hombres rápidos del PSG, hasta que la entrada de Ander Barrenetxea por Sheraldo Becker (61) dio algo de aire al ataque local.

Sin posibilidad de salir jugando, la Real optó en los últimos minutos por los balones largos hacia delante.

Los locales aprovecharon el pequeño paso atrás dado por el PSG tras el gran despliegue físico mostrado durante todo el partido, para al filo del final marcar el gol del honor.

Mikel Merino aprovechó un balón en boca de gol para hacer el 2-1 definitivo (89) y dar un pequeño premio al pundonor donostiarra.

Arsenal eliminó a Porto

A la octava fue la vencida. El Arsenal regresó al fin a cuartos de la Liga de Campeones tras derrotar este martes al Oporto de la muralla defensiva Pepe (1-0, 4-2 en penales), con dos paradas del arquero español David Raya en la tanda decisiva.

Tras la prórroga y la atajada definitiva desde los once metros de David Raya -la segunda del arquero español- ante el brasileño Galeno (autor del gol en la ida, 1-0), los ‘Gunners’ rompieron una racha de siete eliminaciones en octavos en sus últimas siete presencias en la máxima competición europea.

“Obviamente es una sensación maravillosa para mí, primera vez en la Champions League, y para el club al alcanzar los cuartos de final por primera vez en tantos años”, dijo Raya. “Uno juega a fútbol por momentos como estos”, añadió el portero cedido por el Brentford.

El único gol en el tiempo de juego llegó en el minuto 41 de la primera parte, obra del internacional belga Leandro Trossard, un resultado que equilibraba el 1-0 cosechado en la ida por los portugueses.

- Odegaard vio el hueco en la muralla -

El líder de la Premier League y equipo con más goles marcados en el campeonato inglés, se había visto incapaz de perforar el arco de Diogo Costa durante los 90 minutos de la ida más los 41 que tardó Trossard en igualar la eliminatoria en un Emirates Stadium lleno hasta la bandera y con un tifo en uno de los fondos con la imagen del técnico Mikel Arteta y la palabra en español ‘Vamos’.

Atento y solvente a sus 41 años, el tres veces campeón de la competición y exjugador del Real Madrid Pepe, fue el exponente de un Oporto, dos veces campeón de Europa (1987 y 2004), más acostumbrado que el Arsenal a estas justas al todo o nada, ejerciendo de intimidante mariscal en una zaga que no puso las cosas fáciles a los londinenses.

Así pues fue una genialidad del noruego Martin Odegaard, que vio un hueco donde apenas se atisbaba para filtrar un balón entre los peones defensivos de Sergio Conceiçao que Trossard envió raso y con rosca al fondo de las redes.

En los penales, el capitán Odegaard, el extremo Bukayo Saka y los dos fichajes de esta temporada, Kai Havertz y Declan Rice, ofrecieron a su público la noche con la que soñaban desde hacía casi tres lustros y que llevaba siete años sin escuchar el himno de la Champions en directo.

- ‘Noche mágica’ -

Al igual que en 2010, año de su última presencia en cuartos, el Arsenal apeó a los Dragones lusos después de haber perdido en la ida.

Con la ventaja adquirida en el estadio de Do Dragao, el Oporto tiró de experiencia y oficio, además de la omnipresencia de un incombustible Pepe en defensa, para lograr el llevar el partido hasta el desenlace desde los once metros.

Saka había calentado los guantes de Diogo Costa (13), pero los lusos no se amilanaban y el delantero brasileño Evanilson pudo haber marcado tres minutos después de disparo lejano.

Ya en la segunda parte, el Arsenal mostró más voluntad de evitar los penales y Odegaard, capitán y mejor jugador local, marcó un gol que fue anulado por falta previa sobre Pepe (67).

No volverían a verse más goles hasta la ronda de penales -la primera en la Champions desde la final de 2016 entre Real Madrid y Atlético de Madrid- en la que se agigantó Raya para frustrar a los brasileños Pepê primero y Galeno después, y llevar al equipo de Mikel Arteta al sorteo del viernes entre los ocho mejores equipos en Europa.

“Fue una noche mágica”, resumió el técnico vasco de los ‘Gunners’.

Bayern Múnich eliminó a Lazio

Herido en Alemania, pero vivo y amenazante en Europa. El Bayern Múnich ganó 3-0 en su estadio a la Lazio, remontando el 1-0 adverso de la ida, para avanzar este martes a cuartos de la Liga de Campeones, con goles de los ilustres Harry Kane y Thomas Muller.

Tras un asedio inicial falto de eficacia, Kane rompió las tablas en el 39, Muller marcó el segundo justo antes del descanso (45+2) y el capitán de la selección inglesa completó su doblete en el 66.

- Kane: ‘Una noche perfecta’ -

“Fue una noche perfecta para nosotros. Completamos una gran actuación: todo el mundo con energía, la manera en la que jugamos y creamos ocasiones, o la presión sin balón”, relató Kane.

“Estamos muy contentos, simplemente te sientes bien. El equipo lo merecía hoy y queremos disfrutarlo, a partir de mañana ya veremos”, añadió Muller.

El atacante de la Lazio Mattia Zaccagni lamentó la oportunidad perdida: “El fútbol es cuestión de fases, pudimos tomar la iniciativa, pero desafortunadamente no lo hicimos”.

Descarrilado en la lucha por su 12ª Bundesliga consecutiva -10 puntos de desventaja con el Leverkusen a falta de diez jornadas-, y eliminado de la Copa, al Bayern solo le queda una gesta europea para salvar el curso.

El panorama es tan sombrío que su técnico Thomas Tuchel vio recortado su contrato, en un principio hasta 2025 y que finalmente concluirá al final del presente curso.

Pero contra la pared y con un gol que remontar, el gigante bávaro sacó fuerzas de flaqueza para aferrarse a la lujosa tabla de salvación que es la máxima competición de clubes.

En 40 participaciones solo cayó seis veces antes de los cuartos, ganándola en seis ocasiones. Y una vez más está e el ‘Top-8′ europeo. Nadie querrá ahora cruzarse con una bestia herida.

- Sagrada cabeza de Muller -

Marcar y si era posible cuanto antes mejor. El plan del Bayern era evidente pero a su abrumadora puesta en escena le faltó eficacia. En 25 minutos sumaba diez tiros, con Jamal Musiala disparando con potencia pero demasiado centrado (14) y Kane revolviéndose en la frontal antes de rozar uno de los postes (17).

El capitán de Inglaterra, aterrizado este año en Baviera para abrir por fin su vitrina de títulos tras una vida en el Tottenham, parecía apostar sobre seguro, pero los fracasos nacionales le empujan al todo o nada en la Champions.

Con el triunfo de este martes queda a cinco partidos de levantarla. Una vez más, allanó el camino, al doblar su cuerpo y rematar de cabeza a las mallas tras una dejada también con la testa de Muller y un centro en semifallo de Raphael Guerreiro.

Completamente a merced del Bayern, justo antes la Lazio casi se encuentra con un gol milagroso cuando su capitán Ciro Immobile se quedó solo tras una peinada hacia atrás del central Matthijs de Ligt.

El neerlandés se resarció a lo grande de su error. En el descuento de la primera parte enganchó una espectacular volea que Muller se encargó de corregir a gol con su productiva testa.

Con el trabajo hecho y ante un rival inferior -la Lazio es novena en el campeonato italiano-, al Bayern le bastó con gestionar su ventaja en la segunda parte.

Kane evitó cualquier intento de intriga firmando su doblete, atento a un rechace del arquero Ivan Provedel tras un disparo de Leroy Sané. Fue su sexta diana en ocho duelos de Champions -27 en 24 partidos de Bundesliga-.

Manchester City eliminó a Copenhague

El Manchester City, defensor del título, alcanzó sin ninguna complicación los cuartos de final de la Liga de Campeones al ganar 3-1 en casa al Copenhague, este miércoles en el partido de vuelta de octavos, después de haberse ya impuesto 3-1 en la ida en Dinamarca.

Pese a las rotaciones y el descanso de varios titulares habituales, el City salió como un rodillo y antes de los diez primeros minutos ya se había distanciado con los tantos del suizo Manuel Akanji (5) y del argentino Julián Álvarez (9).

El noruego Mohamed Elyounoussi acortó para los daneses en el 29 y otro noruego, Erling Haaland, puso el 3-1 definitivo en el 45+3.

“Era difícil atacarles porque están bien organizados, con cuatro o cinco jugadores detrás. El resultado está ahí y la clasificación también”, declaró el entrenador del City, Josep Guardiola, a TNT Sports.

Son ya veinte los partidos seguidos en los que el City no ha perdido y en su templo del Etihad Stadium no cae desde noviembre de 2022. El Copenhague no parecía el rival más capacitado para cortar esas rachas y, como se esperaba, no tuvo opción.

- El veneno de la ‘Araña’ -

A partir de saques de esquina lanzados por la ‘Araña’ Álvarez: así llegaron los dos primeros tantos del City en el partido.

En el 5, el campeón mundial argentino colgó un balón que, de volea y entre una nube de rivales, Akanji envió directo al fondo de la portería visitante.

Sin tiempo para digerir, el City firmó el segundo en el 9, cuando Álvarez sacó y remató el español Rodri, al larguero. El balón rebotado fue para el propio Álvarez que envió un tiro cruzado que provocó un gran error del arquero polaco Kamil Grabara, al que se le doblaron las manos al intentar agarrar el esférico cuando parecía tener todo a favor.

Ese 2-0 convertía ya una remontada en una quimera para el Copenhague. El tanto de Elyounoussi en el 29 tras un veloz contragolpe era simplemente anecdótico y así lo dejó claro antes del descanso Haaland, que recibió de Rodri en la frontal del área, controló, se adentró en ella y entre tres rivales encontró el hueco para firmar el tercero, con un tiro ajustado al palo en el 45+3.

Haaland sumó su sexto tanto en esta Champions, alcanzando en lo alto de la tabla de goleadores a Kylian Mbappé (PSG) y Harry Kane (Bayern Múnich). Álvarez sigue a ese trío, con cinco dianas.

En la segunda mitad el marcador ya no se movió. El City levantó el pie del acelerador, Ederson fue un pared y la única mala noticia de la noche para los anfitriones fue el cambio del portugués Matheus Nunes a veinte minutos del final, tras hacerse daño en una mano en una caída.

Fue lo único que empañó la séptima clasificación consecutiva del Manchester City para cuartos de final del máximo torneo europeo.

“Lo más importante es estar ahí por séptimo año consecutivo, es bastante impresionante”, consideró Guardiola.