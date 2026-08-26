Tras el cierre de las infartantes llaves de playoffs, la UEFA concretó de forma oficial la lista de los 36 equipos clasificados que competirán en la vanguardista e imponente fase de liga de la Champions League 2026/27. El tradicional formato de ocho grupos independientes quedó en el olvido. Ahora, una macro-tabla unificada obligará a cada gigante del Viejo Continente a sudar la camiseta en ocho compromisos únicos frente a ocho rivales totalmente distintos antes de soñar con las rondas de eliminación directa.

A continuación, repasamos la lista completa de las escuadras que consiguieron su boleto directo por mérito en sus ligas locales, sumadas a aquellas que sellaron su épica clasificación en la fase previa:

Premier League (Inglaterra)

Arsenal

Aston Villa

Liverpool

Manchester City

Manchester United

LaLiga (España)

Atlético de Madrid

Barcelona

Real Betis (Única representación de futbolistas chilenos con Manuel Pellegrini)

Real Madrid

Villarreal

Bundesliga (Alemania)

Bayern Múnich

Borussia Dortmund

RB Leipzig

VfB Stuttgart

Serie A (Italia)

Como, Inter, Nápoles, Roma.

Ligue 1 (Francia)

Lens, Lille, PSG.

Eredivisie (Países Bajos)

Feyenoord, PSV Eindhoven.

Primeira Liga (Portugal)

Porto, Sporting Lisboa.

Süper Lig (Turquía)

Fenerbahçe, Galatasaray.

Eliteserien (Noruega)

Bodø/Glimt, Viking.

Resto de Europa

Shakhtar (Ucrania), Club Brujas (Bélgica), Slavia Praga (Rep. Checa), Sabah (Azerbaiyán), LASK (Austria), AEK Atenas (Grecia), Slovan Bratislava (Eslovaquia).

Los bombos oficiales del sorteo

La conformación de los cuatro bombos de ordenamiento (nueve equipos cada uno) se basa en el coeficiente UEFA. Los bombos incluyen equipos desde el Bayern Múnich y Real Madrid en el Bombo 1, hasta equipos sorpresa en el Bombo 4, como el Como o el Sabah.

¿Cuándo se sabrán los cruces? El sorteo digitalizado se realizará este jueves 27 de agosto en Nyon. Un software automatizado definirá los rivales de cada club, estableciendo ocho partidos únicos (cuatro de local, cuatro de visita).