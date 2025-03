Mira ESPN EN VIVO HOY: Barcelona vs Benfica. Si quieres mirar ESPN por TV y ONLINE estás en el mejor sitio posible. Sigue el partido del Barça hoy martes 11 de marzo de 2025 a las 12:45 de la tarde hora peruana. ¿Cómo ver la transmisión? ESPN es el canal que transmite el partido en Sudamérica. Puedes encontrar ESPN en las señales de cable de operadores como Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, Flow, Telecentro, entre otros. Si quieres mirar ESPN vía streaming puedes hacerlo por Disney+ (Disney Plus), Movistar TV APP, DIRECTV GO, Claro VIDEO, entre otros.

