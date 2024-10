ESPN EN VIVO, mira el partido entre Barcelona vs. Bayern Múnich en directo medirán fuerzas hoy, miércoles 23 de octubre del 2024 por la tercera jornada de la Champions League en el Estadio Olímpico de Montjuic. En España, la transmisión del juego será por Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones, mientras que en Sudamérica mediante la señal de ESPN y DirecTV Sports. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de DGO o Disney Plus y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 14:00 (hora peruana) y 21:00 (hora española). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

Cómo ver Barcelona vs Bayern

El partido de Barcelona versus Bayern Múnich se puede ver por televisión a través del canal ESPN en señales de cable como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Personal, Telecentro, Flow, Entel, Tigo, Sky, entre otras.

¿Dónde ver ESPN ONLINE?

ESPN también se puede seguir online vía streaming en plataformas oficiales de fácil acceso como DirecTV GO, Movistar TV App, Claro TV+ y Disney Plus.

¿Qué ESPN pasa en Chile Barcelona vs Bayern?

Si estás en Chile debes sintonizar ESPN Premium para ver la transmisión del partido de hoy de Barcelona versus Bayern Múnich.