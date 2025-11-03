ESPN EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de PSG vs. Bayern Munich por la fecha 4 de la Champions League desde el estadio Parque de los Príncipes. El partido arrancará a las 3:00 de la tarde (horario peruano) este martes 4 de noviembre del presente año. Para que puedas mirar el compromiso tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.