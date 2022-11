En juego el primer lugar del Grupo F de la UEFA Champions League. Este miércoles 2 de noviembre, desde las 12:45 p.m. (hora local) y 18:45 (hora española), Real Madrid vs. Celtic en vivo online por la jornada 6 de la ‘Orejona’ en el Estadio Santiago Bernabéu. Los merengues deben ganar para no poner en riesgo su liderato frente al RB Leipzig, que juega contra Shakhtar Donetsk a la misma hora. ¿Dónde ver por TV el compromiso? Las señales encargadas de la transmisión son ESPN 2, STAR Plus, TNT Sports, HBO Max y Movistar Liga de Campeones. Cabe recordar que en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

