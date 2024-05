Real Madrid vs. Bayern Múnich juegan el miércoles 8 de mayo de 2024 en el estadio Bernabéu por la vuelta de las semifinales de Champions League. ESPN pasa la transmisión por televisión en Sudamérica. En Perú, la señal de este canal se puede encontrar en operadores de cable como DirecTV, Movistar y Claro TV. Además se ve por internet en DirecTV GO (DGO), Star Plus y Movistar TV App. ¿A qué hora juega Real Madrid vs Bayern? El juego de revancha entre Real Madrid y Bayern empieza a las 2:00 de la tarde hora peruana. ¿Dónde puedo ver Madrid-Bayern por señal abierta? ATV va a transmitir gratis por televisión nacional a través del Canal 9.