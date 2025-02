ESPN EN VIVO, Real Madrid vs. City GRATIS HOY

Ver ESPN EN VIVO HOY: mira el Real Madrid vs City hoy a través de la señal de ESPN, por TV y streaming. Merengues y ciudadanos juegan en el estadio Santiago Bernabéu por la vuelta de los play offs de dieciseisavos de la UEFA Champions League 2024/25. Sigue el partido este miércoles 19 de febrero de 2025 a las 3:00 de la tarde hora peruana.

Real Madrid vs Man. City por ESPN

Tras no defraudar la semana pasada en el Etihad Stadium. los últimos campeones de Champions —Real Madrid 2022 y 2024, City 2023— se enfrentan en un partido que se ha convertido en un clásico europeo.

El City ganaba 2-1 hasta el minuto 85 cuando el Real Madrid honró a su historia reciente, alimentada de grandes remontadas, para dar la vuelta al marcador gracias a los goles de Brahim y Jude Bellingham (90+1).

Una victoria por la mínima que abre todas las opciones el miércoles en el Bernabéu entre un City muy lejos de la excelencia de los años anteriores desde que Pep Guardiola aterrizara en el banquillo en 2016.

Tras el triunfo en Manchester el equipo dirigido por Carlo Ancelotti empató en la cancha de Osasuna (1-1) en un partido en el que fue expulsado el propio Bellingham.

Manchester City aterrizó en Madrid tras pasar por encima (4-0) del Newcastle, con un triplete de su fichaje estrella de enero, el egipcio Omar Marmoush, que disputó seis minutos en la ida.

"HAY QUE HACER UN PARTIDO PERFECTO PARA PASAR MAÑANA". Pep Guardiola analizó el duelo ante Real Madrid en la previa de la revancha en el Santiago Bernabéu. ¿Tienen chances los Ciudadanos?



¿Dónde ver ESPN?

ESPN es el canal que transmite el partido de Real Madrid vs City en casi todo Sudamérica. Puedes encontrar ESPN en las señales de cable de operadores como Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, Flow, Telecentro, entre otros. Si quieres mirar ESPN vía streaming puedes hacerlo por Disney+ (Disney Plus), Movistar TV APP, DIRECTV GO, Claro VIDEO, entre otros.