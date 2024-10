Real Madrid vs. Lille EN VIVO medirán fuerzas hoy, este miércoles 02 de octubre del 2024 por la jornada 2 de la UEFA Champions League, desde Real Madrid vs. Lille. En Sudamérica, la transmisión del juego será por ESPN (FOX Sports en Argentina), mientras que en España lo pasará Movistar Liga de Campeones. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Disney Plus y Movistar Plus, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 14:00 (hora peruana) y 16:00 (hora argentina). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

Guía de Canales, Real Madrid vs. Lille HOY EN VIVO

En Perú: ESPN2 y Disney Plus

En Colombia: ESPN2 y Disney Plus

En Ecuador: ESPN2 y Disney Plus

En Venezuela: ESPN2 y Disney Plus

En Bolivia: ESPN2 y Disney Plus

En Chile: ESPN Premium y Disney Plus

En Paraguay: ESPN2 y Disney Plus

En Uruguay: ESPN2 y Disney Plus

En Argentina: FOX Sports 3 y Disney Plus

En Brasil: Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play, TNT Go

En México: Caliente TV, tabii

En Estados Unidos: Paramount+, fuboTV, TUDN, Univision NOW y VIX.

En España: Movistar+, tabii y Movistar Liga de Campeones.