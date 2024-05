Si quieres ver la final de Champions Real Madrid vs Borussia Dortmund por ESPN en vivo estás en el lugar indicado. La hora del partido es a las 2:00 de la tarde (hora peruana), este sábado 1 de junio en Wembley, Londres. ¿Dónde se ve ESPN? En Perú, el canal de deportes se puede sintonizar en televisión pagada por cable, a través de operadores como DirecTV, Movistar TV y Claro TV, entre otros. ¿Cómo ver ESPN vía streaming? Star Plus, Movistar TV App y DirecTV GO transmiten por internet. Ingresa aquí para saber qué canal es ESPN en cada país. ¿A qué hora juegan: mira los horarios?

