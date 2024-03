¿Dónde puedo ver el sorteo de la Champions? La transmisión se verá vía streaming por la pantalla de ESPN en Star Plus y a través de Star Plus. Movistar Plus transmite en España, mientras que HBO Max lo hace en México. También se podrá seguir por UEFA.com y por YouTube, mediante la cuenta oficial de la UEFA. Bayern Múnich, PSG, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund y Atlético de Madrid conocerán sus cruces este viernes a las 6:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 7:00 de Venezuela y Bolivia; 8:00 de Argentina, Paraguay, Chile, Brasil y Paraguay; y 12:00 de España. Sigue aquí la transmisión del evento online gratis.

