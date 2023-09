Real Madrid vs. Unión Berlín en vivo este miércoles 20 de septiembre del 2023 por la primera jornada del Grupo C de la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 2:00 p.m. (hora local) y 9:00 p.m. (hora española) y lo podrás ver por el canal de ESPN y STAR Plus en Sudamérica, mientras que en España y México, síguelo a través de las pantallas de Movistar Liga de Campeones y HBO MAX. En lo que es vía streaming, el partido será también transmitido en Paramount+. El Real Madrid viene de ganar 2-1 en su campo a la Real Sociedad y seguir al frente de la clasificación liguera, en la quinta jornada del campeonato español.

