La pasión por el fútbol europeo tomará el Centro Histórico de Lima este fin de semana con la transmisión en vivo de la gran final de la UEFA Champions League entre PSG y Arsenal, un encuentro que promete paralizar a millones de aficionados alrededor del mundo.

Mañana sábado 30, el Estadio Fútbol Club (Estadio FC), famoso restaurante-bar y museo temático ubicado en el Centro Histórico de Lima, abrirá sus puertas para recibir a los hinchas peruanos que quieran vivir la emoción de una de las finales más esperadas del año en un ambiente cargado de adrenalina, cánticos y pasión futbolera.

Con 26 años de trayectoria, el local se ha convertido en un referente para los amantes del deporte rey al apostar por la pasión del fútbol y la gastronomía dentro de una tradicional casona limeña que conserva el espíritu histórico del Centro de Lima.

El espacio ofrecerá transmisión en pantalla gigante, activaciones especiales y una experiencia diseñada para que los fanáticos sientan cada jugada como si estuvieran en el propio estadio europeo.

“Estamos emocionados de recibir a los hinchas y apasionados del fútbol para vivir juntos esta fiesta futbolera tan icónica. Hemos preparado un espacio especial para que todos disfruten de una experiencia inolvidable durante la final de la Champions League”, señaló Nestor Diaz, Gerente de Operaciones del Estadio Fútbol Club.

El enfrentamiento entre PSG y Arsenal genera gran expectativa entre los aficionados, ya que ambos clubes llegan con destacadas campañas y figuras internacionales que prometen un duelo de alto nivel competitivo.

Con esta iniciativa, Estadio FC busca consolidarse como el principal punto de encuentro para los amantes del deporte rey en Lima, combinando gastronomía, entretenimiento y cultura futbolera alrededor de los eventos más importantes del fútbol mundial.