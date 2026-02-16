¿Estará contra Benfica? Arbeloa sobre la presencia de Mbappé en Champions League: “Mañana verán si juega o no”

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, evitó confirmar este lunes si el francés Kilyan Mbappé jugará como titular el martes ante el Benfica en Lisboa en el play-off de la Liga de Campeones.

“Está aquí, ha venido con nosotros. Va a entrenar. Y mañana verán si juega o no”, declaró Arbeloa en rueda de prensa previa.

El capitán de la selección francesa no jugó el sábado en la victoria contra la Real Sociedad (4-1) en LaLiga, a pesar de que el preparador anunció que estaría disponible.

“Mbappé está muy bien. Lleva con estas pequeñas molestias durante bastante tiempo y está haciendo esfuerzos para salir al campo, por lo que hoy no quisimos correr riesgos de cara al partido del martes”, afirmó Arbeloa el sábado.

Mbappé, el gran goleador de la Casa Blanca con 38 tantos en 31 partidos en todas las competiciones, había acelerado su regreso a los terrenos de juego para ayudar a su equipo tras un esguince en la rodilla izquierda a finales de 2025.