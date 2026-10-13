Michael Olise protagonizó una de las escenas más insólitas de la jornada de la UEFA Champions League. El futbolista francés del Bayern Múnich fue expulsado durante el encuentro ante Viking FK, en Noruega, luego de perder los papeles y arrojarle el balón directamente al rostro al capitán del conjunto local, Zlatko Tripić.

La acción ocurrió en el minuto 74, cuando el atacante ya había recibido una primera tarjeta amarilla. Después de cometer una falta para cortar un contraataque, Olise reaccionó ante la provocación de su adversario y le lanzó la pelota a la cara. El árbitro no dudó en mostrarle la segunda amonestación y, posteriormente, la tarjeta roja.

La expulsión dejó al equipo dirigido por Vincent Kompany con diez futbolistas cuando intentaba asegurar una victoria en territorio noruego. El Bayern había remontado un marcador adverso y ganaba por 3-2 antes de quedarse sin uno de sus principales recursos ofensivos.

DOS AMARILLAS Y EXPULSIÓN A OLISE EN LA MISMA JUGADA: el jugador de Bayern Munich cometió una infracción y luego arrojó la pelota sobre la cara de un rival para terminar viendo la roja en el partido ante Viking. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/AuBYt6dpUg — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2026

¿Por qué expulsaron a Michael Olise ante Viking FK?

El incidente se produjo en un momento de máxima tensión. Olise cometió una infracción para frenar el avance del rival y, tras la intervención de Tripić, tomó el balón y se lo arrojó al rostro al capitán del Viking FK.

La reacción del francés fue considerada antideportiva por el árbitro, quien le mostró la segunda tarjeta amarilla. De esta manera, el extremo tuvo que abandonar el terreno de juego y dejó a sus compañeros en inferioridad numérica.

La acción sorprendió por la manera en que el futbolista respondió a la situación. Olise, reconocido por su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, terminó perjudicando a su equipo en un encuentro que todavía tenía mucho por resolver.

Bayern Múnich dejó escapar la victoria ante Viking FK

El conjunto alemán llegó a estar dos goles abajo después de los tantos de Gianni Stensness, a los dos minutos, y Peter Christiansen, a los 38. Sin embargo, el Bayern reaccionó en la segunda mitad y consiguió darle vuelta al marcador.

Pese a la remontada, la expulsión de Olise complicó el cierre del partido. Viking FK aprovechó la ventaja numérica y consiguió el empate 3-3 en los minutos finales, evitando que el equipo bávaro se llevara los tres puntos.