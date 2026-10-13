Por Redacción EC

Michael Olise protagonizó una de las escenas más insólitas de la jornada de la UEFA Champions League. El futbolista francés del Bayern Múnich fue expulsado durante el encuentro ante Viking FK, en Noruega, luego de perder los papeles y arrojarle el balón directamente al rostro al capitán del conjunto local, Zlatko Tripić.

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