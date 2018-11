Facebook: Barcelona vs. Inter y los despiadados memes con Malcom y Messi como protagonistas | FOTOS

Barcelona, que no contó con Messi, igualó 1-1 en el campo del Inter de Milán, clasificando a los octavos de la Champions League. En Facebook aparecieron los hilarantes memes.

Uno de los protagonistas de los memes de Facebook del Barcelona vs. Inter de Milán fue Lionel Messi. El argentino viajó con todo el plantel a Italia pero no se quedó fuera de la convocatoria, con el único objetivo de no apurar su recuperación.

En tanto, Malcom, fichaje del Barcelona en esta temporada, también aparece en los memes de Facebook. El brasileño marcó el gol de los catalanes con el que abrieron el marcador.